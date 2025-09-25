Erandio refuerza su Policía Municipal con dos nuevos agentes

La plantilla de la Policía Municipal de Erandio tendrá dos nuevos agentes. El Ayuntamiento reforzará en los próximos meses el servicio tras la creación de ... dos plazas para efectivos aprobadas este jueves en el pleno. La medida responde a una de las principales demandas vecinales de mejorar la presencia policial en las calles y reducir la sensación de inseguridad en la localidad.

La decisión forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado entre el equipo de Gobierno (PNV-PSOE) y el Partido Popular, que condicionó su abstención en las cuentas de 2025 a la incorporación de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana. El portavoz del PP local, Iker Iribarren, indica que «la preocupación por la delincuencia y la falta de efectivos policiales es una constante en las demandas vecinales. Así se busca dar respuesta a los problemas cotidianos que sufren los barrios».

Desde el Consistorio aseguran que la incorporación de los nuevos agentes permitirá gestionar mejor los turnos, incrementar las patrullas y acercar el servicio a los residentes. Esta ampliación de plantilla se suma a la última realizada en 2019, cuando se incorporaron cinco efectivos.

El PP, por su parte, ha insistido en que no se trata de una actuación aislada. El acuerdo incluye la creación de un centro de videovigilancia, la mejora de los recursos materiales de Protección Civil y el compromiso de seguir aumentando progresivamente la plantilla policial hasta alcanzar un ratio adecuado por habitante.

Cabe recordar que los actuales miembros de la Policía Local reclamaron hace unos meses mejoras en sus condiciones laborales. Los agentes denunciaban en marzo una creciente carga de trabajo y falta de recursos, especialmente en dispositivos vinculados a la discoteca Sonora, que había obligado a «cubrir turnos adicionales».

Los delegados sindicales reconocen la complejidad de la situación. Con una población de más de 24.600 habitantes y un servicio compuesto actualmente por 32 agentes, los representantes consideran que el cuerpo está claramente por debajo de lo necesario para cubrir todas las funciones.