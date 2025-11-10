El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alumnos del colegio Jado participaron en la concentración del año pasado en Erandio. Jado Ikastetxea

Erandio se moviliza contra la violencia machista con una decena de actividades

El Ayuntamiento y asociaciones locales programan proyecciones de documentales, exposiciones y concentraciones de cara al 25N

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

El municipio de Erandio vuelve a teñirse de morado. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento y varias asociaciones locales han preparado una agenda de actividades para sensibilizar a la ciudadanía.

El programa arranca hoy con la proyección de 'En los márgenes' en el Gaztetxoko, dentro del ciclo de películas con mirada de género. La propuesta continuará el próximo martes con 'El consentimiento', una cinta que invita a reflexionar sobre las diferentes formas de agresión que sufre la población femenina.

Entre el 21 y el 25 de noviembre, una iniciativa impulsada por la asociación de vecinos de Erandio Goikoa animará a los residentes a enviar mensajes de denuncia o apoyo a las víctimas. Los textos se colgarán en la escultura Amatxo, situada en la plaza Euskadi del barrio.

Además, el día 22, la asociación Honduras Etxea acogerá la presentación del libro 'La niña silenciada', con la presencia de su autora, María Lourdes Aguirre. Mientras que desde el día siguiente al 5 de diciembre, la Asociación Track Uno presentará en el vestíbulo del Merkatu Zaharra la exposición 'Supervivientes', dedicada a las mujeres resilientes.

El acto central tendrá lugar el propio 25N, con tres concentraciones simultáneas en en la plaza Irailaren 23a y Josu Murueta. A las 12.00 h, las asociación de mujeres de los vecindarios leerán un manifiesto en cada barrio. Ya por la tarde, la agrupación Damatxo convocará otra reunión en la plaza Euskadi a las 19.30 horas. Las actividades se cerrarán al siguiente día con la proyección del documental 'Soy Nevenka' en el auditorio Josu Murueta (18.00 h).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  4. 4 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  7. 7

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  8. 8

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  9. 9

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  10. 10 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Erandio se moviliza contra la violencia machista con una decena de actividades

Erandio se moviliza contra la violencia machista con una decena de actividades