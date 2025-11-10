Erandio se moviliza contra la violencia machista con una decena de actividades El Ayuntamiento y asociaciones locales programan proyecciones de documentales, exposiciones y concentraciones de cara al 25N

Johana Gil Erandio Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:11

El municipio de Erandio vuelve a teñirse de morado. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento y varias asociaciones locales han preparado una agenda de actividades para sensibilizar a la ciudadanía.

El programa arranca hoy con la proyección de 'En los márgenes' en el Gaztetxoko, dentro del ciclo de películas con mirada de género. La propuesta continuará el próximo martes con 'El consentimiento', una cinta que invita a reflexionar sobre las diferentes formas de agresión que sufre la población femenina.

Entre el 21 y el 25 de noviembre, una iniciativa impulsada por la asociación de vecinos de Erandio Goikoa animará a los residentes a enviar mensajes de denuncia o apoyo a las víctimas. Los textos se colgarán en la escultura Amatxo, situada en la plaza Euskadi del barrio.

Además, el día 22, la asociación Honduras Etxea acogerá la presentación del libro 'La niña silenciada', con la presencia de su autora, María Lourdes Aguirre. Mientras que desde el día siguiente al 5 de diciembre, la Asociación Track Uno presentará en el vestíbulo del Merkatu Zaharra la exposición 'Supervivientes', dedicada a las mujeres resilientes.

El acto central tendrá lugar el propio 25N, con tres concentraciones simultáneas en en la plaza Irailaren 23a y Josu Murueta. A las 12.00 h, las asociación de mujeres de los vecindarios leerán un manifiesto en cada barrio. Ya por la tarde, la agrupación Damatxo convocará otra reunión en la plaza Euskadi a las 19.30 horas. Las actividades se cerrarán al siguiente día con la proyección del documental 'Soy Nevenka' en el auditorio Josu Murueta (18.00 h).