«Si le cae encima a un niño, le abre la cabeza» Vista de la valla que cayó encima de la cabeza de la mujer. / E, C. Una clienta de Artea a la que una valla le causó un traumatismo pide al centro comercial que la retire o señalice mejor EVA MOLANO LEIOA. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:00

Una vecina de Berango de 54 años sufrió el mediodía del pasado viernes un accidente en el centro comercial Artea de Leioa, del que es clienta habitual. La mujer caminaba por el parking exterior cargada con bolsas dispuesta a regresar a a casa cuando de repente, sintió un fuerte golpe en la cabeza. Se dobló de dolor y se le cayeron las compras al suelo. Una valla que acota el acceso a los peatones a un pequeño parking estaba levantada y bajó justo sobre su cráneo.

«Está muy mal señalizado, yo iba por la calzada del parking y no la ví. La verja estaba hacia arriba, levantada, y justo cuando pasé por allí, se bajó o la bajaron y me dio un golpe muy fuerte», explicó a este periódico. Lo que más le dolió, aseguró, fue que los «vigilantes ni siquiera vinieron a socorrerme ni a ver qué tal estaba. Fue como si no les importara», explicó.

Además, le parece «raro» cómo sucedió todo, ya que «supuestamente alguien controla esa verja. No sé si no me vieron y la bajaron por despiste, o si estaba estropeada... Porque fue mucha casualidad que justo me cayera encima», relata. Su hijo estaba en el coche, a varios metros de distancia. Salió corriendo a ayudarla y, de la rabia, dio un golpe a la valla. «No la toques», le pidió el personal de seguridad. Preocupada por el dolor y por el mareo, la señora se dirigió al hospital de Cruces, donde fue atendida en Urgencias. El médico apreció un traumatismo cranoencefálico leve y la recetó analgésicos cada ocho horas, además de reposo por si surgieran complicaciones.

«Tenía toda la marca de la valla en la cabeza y toda la zona inflamada», relató. Acto seguido, regresó al centro comercial a poner una queja. Lo que pretende, sobretodo, es que retiren la valla o que mejoren la señalización. «Una persona invidente puede tropezarse con ella, pero es que si en vez de ser yo la que pasaba por allí en ese momento, le cae encima a un niño, le abre la cabeza», manifestó. «Sigo indignadísima. No por las consecuencias porque son leves, pero pensar que si me da unos centímetros hacia la cara, me la destroza...No quiero pensar que algo así le pueda volver a pasar a alguien», dijo.

«Disculpa»

La mujer incluso se dirigió a la comisaría a interponer una denuncia al considerar que la verja es un peligro público. Al final, y aunque tres días después seguía con la zona enrojecida, ha preferido no iniciar un proceso civil, aunque sí insiste en que se modifique la zona. Y sobretodo, en recibir al menos «una disculpa por el trato» que recibió. Desde la gerencia del centro comercial aseguraron que ya habían tramitado la queja. Explicaron que la estaban estudiando y que después, enviarán la respuesta a la mujer, aunque aún no pudieron adelantar lo que ocurrirá con la valla.