Empleados de limpieza de Getxo denuncian la falta de un «acceso seguro» a Larrañazubi

Leire Pérez Getxo Miércoles, 2 de abril 2025, 15:19

Con linternas frontales y calzado de repuesto. Los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Getxo han denunciado a la institución local ante la Inspección de Trabajo por carecer de «condiciones de seguridad» cuando acuden cada día a su puesto de trabajo en Larrañazubi. «En las instalaciones municipales únicamente existe desde mediados de febrero un parking para unos pocos coches, alguna moto y bicicletas», han resumido los empleados.

No es la primera vez que los afectados levantan la voz en señal de queja, varias incluso en el pleno. Según han comunicado al Ejecutivo local (PNV y PSE) sólo existen «dos opciones para llegar» a su puesto de trabajo. «Andar desde la ikastola 20 minutos por la carretera del humedal o bajar por un camino desde el centro comercial de Artea. Los que eligen descender por el sendero se tienen que cambiar de calzado porque se llenan de barro, además de llevar frontales si van cuando no ha amanecido.Esto no se ha visto en ningún sitio», lamentan.

Hace unas semanas, la caída de un árbol en medio de la calzada les obligó a estacionar todavía más lejos. «No es la primera vez que más de uno se pega un resbalón y se cae de culo», han apuntado. Por suerte, no ha habido que lamentar percances graves hasta el momento.

De momento, se mantienen a la espera de una resolución administrativa que obligue al Ayuntamiento y a la empresa a mejorar la situación. «Llevábamos tiempo preguntando cómo acceder a nuestro puesto de trabajo, porque además de ser una planta de transferencia para los ciudadanos, es el lugar al que nos tenemos que dirigir todos los días y en estas condiciones se nos pone en riesgo», han afirmado los sindicatos.

En su requerimiento plantean la «necesidad de un plan de accesibilidad adecuado que permita llegar hasta la planta de forma segura». También han comunicado la «falta de seguridad» donde estacionan los vehículos de recogida de residuos y las barredoras. «Los barracones carecen de condiciones de salubridad, sufren filtraciones de agua y hay obras todavía sin terminar», han añadido.

Por si fuera poco, la Policía Local ha sancionado «en más de una ocasión» a los trabajadores que aparcan en la carretera que sube a Larrañazubi «porque tiene una línea amarilla». Se trata de un camino de algo más de dos metros de ancho en el que se suelen acumular una veintena de coches. «De no aparcar aquí tendríamos incluso que andar más rato», aseguran. «Hemos ido a peor. Antes estábamos en Lamiako y podíamos ir en metro. Estas no son condiciones».

Elgobierno municipal contestó hace unos meses a los sindicatos que iba a «garantizar los derechos y condiciones» de los trabajadores. «Pero no se ha avanzado nada, así que habrá que ver qué decide ahora la Inspección Laboral».

Y ahora para todo Uribe Kosta

El Ayuntamiento y la Sociedad Pública Garbiker, dependiente de la Diputación, que gestiona el tratamiento de residuos sólidos urbanos en Bizkaia, firmaron hace cuatro años un acuerdo para instalar y explotar el lugar en el que se encuentra el complejo ambiental municipal. En unos meses comenzará a dar servicio a 175.000 habitantes de Uribe Kosta al tratarse en Getxo la materia orgánica de la Mancomunidad. La planta de transferencia tiene capacidad para hasta 90.000 toneladas al año.