Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados
Los trabajos incluyen la instalación de un contador inteligente para registrar el tránsito de personas y bicicletas. Ayto. de Plentzia

El emblemático puente peatonal de Plentzia se renueva

La estructura, construída hace más de 30 años, incorporará una pantalla interactiva, nuevos paneles informativos y un sistema para contabilizar el tránsito de peatones

Johana Gil

Johana Gil

Plentzia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:34

El puente peatonal de Plentzia tendrá un aspecto renovado en los próximo tres meses. Han comenzado ya las obras de rehabilitación de la estructura de ... 150 metros de largo que se alza sobre la ría. Entre las principales actuaciones destaca el pintado completo de la parte inferior del tablero con pintura ecológica y anticorrosiva de alta durabilidad, así como la sustitución de los paneles de las barandillas. Este espacio actualmente está decorado con fotografías históricas del municipio, las cuales también se renovarán. Portavoces del Ayuntamiento aclaran que se tendrán en cuenta medidas medioambientales para evitar vertidos a la ría de los productos usados.

