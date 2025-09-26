El emblemático puente peatonal de Plentzia se renueva

El puente peatonal de Plentzia tendrá un aspecto renovado en los próximo tres meses. Han comenzado ya las obras de rehabilitación de la estructura de ... 150 metros de largo que se alza sobre la ría. Entre las principales actuaciones destaca el pintado completo de la parte inferior del tablero con pintura ecológica y anticorrosiva de alta durabilidad, así como la sustitución de los paneles de las barandillas. Este espacio actualmente está decorado con fotografías históricas del municipio, las cuales también se renovarán. Portavoces del Ayuntamiento aclaran que se tendrán en cuenta medidas medioambientales para evitar vertidos a la ría de los productos usados.

Los trabajos incluyen también la instalación de una cámara web y un contador inteligente para registrar el tránsito de personas y bicicletas. Además, se colocará un tótem interactivo con pantalla táctil, que permitirá a residentes y visitantes consultar información de la localidad. De esta manera, el proyecto también impulsa las rutas, eventos y recursos culturales con el objetivo de dinamizar la actividad económica de la villa.

Los vecinos han recibido con satisfacción las mejoras, pero también han pedido que se refuercen los anclajes de la pasarela, construida hace más de 30 años. Reclaman que se aproveche la intervención para garantizar la seguridad y prevenir posibles problemas futuros.

El presupuesto de ejecución asciende a 536.188,35 euros, de los cuales 208.300 están subvencionados por la Unión Europea a través del plan de sostenibilidad turística en Uribe Kosta, liderado por la Asociación de Desarrollo Rural Jata Ondo.