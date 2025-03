El edil implicado en el 'caso palacete' coge la baja y obliga a cambiar el Gobierno de Getxo

Segunda reestructuración del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Getxo en los últimos meses. El PNV modificó ayer en el pleno municipal su representante ... en la Junta de Portavoces, después de que el concejal de Personal, Tesorería, Intervención y Hacienda, Inaxio Uriarte, haya cogido la baja médica, según indicaron fuentes oficiales. La cuarta vicealcaldesa y concejala de Infraestructuras, Obras, Servicios y Medio Ambiente, Janire Ocio, sustituirá a Uriarte en esta tarea.

Uriarte acumula más de una década vinculado al Ayuntamiento y ha sido mano derecha de la alcaldesa, Amaia Agirre. Lleva meses en el centro de la polémica después de que el pasado septiembre se conociese que es, junto a su pareja, la también concejala Irantzu Uriarte, socio cooperativista de la empresa Ereaga Atalaya, que tiró sin permiso en agosto un palacete protegido de 1845 en el centro de Algorta para construir 12 pisos de lujo. El Ayuntamiento hace unos días aprobó un expediente sancionador a la cooperativa, a la dirección de obra, al arquitecto y a la constructora por un importe total de 50.000 euros por realizar el derribo sin licencia. El caso está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo.

No ha sido el único asunto espinoso en el que ha estado implicado en los últimos meses. Su área de Hacienda no ha podido recaudar casi 8 millones de euros después de que prescribieran las multas e impuestos no cobrados en las dos últimas décadas. Y ha protagonizado un enfrentamiento con los sindicatos por asegurar que el absentismo laboral en el Ayuntamiento es del 16%. Días después el edil se vio obligado a rectificar y rebajarlo hasta el 11%.

En octubre, en plena polémica por el derribo del palacete, la alcaldesa, Amaia Agirre, le relegó de la gestión del Servicio de Calidad. A su pareja, Irantzu Uriarte, le retiró de Contratación y Gobierno Abierto y Modernización, aunque la mantuvo al frente del Aula de Cultura. Para compensar la pérdida de poder, Agirre le otorgó responsabilidades de Promoción Económica y de Turismo. No hubo cambios en el salario.

«Una simple suplencia»

Ahora, además de perder la portavocía, ve traspasadas el resto de áreas que Uriarte controlaba. Recaerán en concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza. Se trata de las ocupaciones relativas a Personal, Tesorería, Intervención y Hacienda. No se dieron explicaciones en el pleno, pero el equipo de gobierno ha decidido materializar los cambios lo antes posible tras la baja médica del concejal.

Uriarte no presidió la última comisión de Organización y Cuentas ni acudió a aquella sesión, pero sí que participó ayer en el pleno y votó. Desde el Ayuntamiento explicaron que no van a detallar las modificaciones porque «tiene escaso interés general para la población, por no decir nulo». «No afecta en nada a los acuerdos que se adopten, es una simple suplencia porque un concejal está de baja, como se hace siempre, son suplencias temporales».