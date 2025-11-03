La Diputación prolongará todavía un mes los cortes de tráfico en La Avanzada

Aunque a finales de septiembre la Diputación de Bizkaia dio por terminado el soterramiento de La Avanzada, tras dos años y medio de obras, lo ... cierto es que todavía quedan algunos «remates». Y esos detalles están provocando la desesperación de los conductores y obligando a realizar cortes de forma intermitente por las noches. Los vehículos se deben dirigir, si discurren en sentido a Getxo, por el centro de Leioa, lo que provoca retenciones.

La institución foral ha reconocido esta semana que quedan flecos por cerrar y hasta finales de noviembre, comienzos de diciembre, los coches no circularán con normalidad. Los cortes que se están registrando serán «recurrentes y discontinuos» a lo largo de «noviembre», en especial, durante la «primera quincena del mes», explican fuentes forales. Se deben a que se está ultimando la renovación de la mediana y la colocación de las placas que faltaban en la cubierta, aseguran las mismas fuentes.

Las interrupciones se están llevando a cabo por la noche y, mientras tanto, el tráfico seguirá desviándose por Leioa, de igual forma que ha sucedido mientras ha durado la fase central de las obras. En concreto, las afecciones se producirán entre las «22.30 y 05.00 horas». El objetivo es provocar la «mínima» afección posible a los ciudadanos, insistieron desde la Diputación.

El pasado 25 de septiembre la diputada general, Elixabete Etxanobe, anunció el fin de las obras. Terminaba de 'coserse' la trinchera de Leioa y se cumplía así con una vieja reivindicación vecinal para dar cohesión al municipio. La obra permite atenuar el ruido de los 114.000 vehículos que circulan a diario por la zona, pero también ampliar el túnel y dar una vida peatonal y verde a esta zona. El soterramiento de La Avanzada es una de las obras de mayor calado que ha realizado la Diputación en los últimos años. El presupuesto ha sido de 65 millones de euros y la colosal actuación se ha podido llevar a cabo sin parar el tráfico en ningún momento. Sí que los técnicos han tenido que realizar cortes nocturnos que desviaban el tráfico, como los que todavía continúan.

Densa circulación

A diario circulan por el tramo de la BI-637 cerca de 114.000 vehículos. Es una de las carreteras con más tráfico de Bizkaia y de las que sufre más embotellamientos y siniestros. La solución que ha adaptado la Diputación para reducir los niveles de contaminación acústica pasa por la instalación de 4.000 metros cuadrados de pantallas en los dos extremos del túnel. El soterramiento ha puesto fin a la trinchera de 900 metros que partía en dos el municipio. En su lugar, se ha creado un bulevar de 620 metros de largo y 18.000 metros cuadrados para los vecinos. Cuenta, además, con zonas de estancia y esparcimiento público y otros 19.000 para jardines.

Cuando comenzaron las obras los estudios acústicos revelaban que los vecinos llevaban décadas soportando hasta «77 decibelios» durante el día. La última medición, ya con el nuevo 'tejado', rebajó hasta los «51 decibelios». En los márgenes de La Avanzada residen cerca de 6.000 vecinos; de ellos, casi la mitad soportaban cada día el martilleo constante del tráfico rodado. La inversión ha sido de 65 millones de euros, 2,5 más de lo previsto inicialmente.

El incremento se justificó porque las horas de trabajo nocturnas se pagan más caras y buena parte de las labores se han desarrollado por la noche. También ha habido cambios en los plazos. Tras revisar el organigrama, se decidió acortar y terminaron las obras un año antes de lo previsto.