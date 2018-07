La Diputación obliga a Berango a permitir el paso de camiones por el centro del pueblo Dos operarios trabajan en las obras para semipeatonalizar el centro de Berango. / I. S. L. El Ayuntamiento había colocado en la zona un tipo de adoquín que no resiste el paso de los vehículos pesados y ahora tendrá que ser retirado y sustituirlo por hormigón IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA BERANGO. Miércoles, 4 julio 2018, 02:00

No ha podido ser. La intención del Ayuntamiento de Berango de sacar el tráfico de camiones del centro de la localidad se ha encontrado con la rotunda negativa de la Diputación Foral de Bizkaia. Por este motivo, una vez concluya la remodelación de la calle Sabino Arana, principal arteria viaria del municipio, volverá a estar abierta al tránsito de todo tipo de vehículos.

La orden foral tendrá otra consecuencia. Se deberá retirar el adoquinado decorativo que ya se había empezado a colocar en el tramo de esta vía en el límite con Getxo. Esto se debe, tal y como confirma la alcaldesa Anabel Landa, que no es posible «garantizar» que las losetas vayan a «aguantar el peso de los camiones más grandes». Por ello deberán ser sustituidas y en su lugar se aplicará hormigón impreso imitando el dibujo del adoquín.

Esta variación del proyecto inicial «no tendrá coste alguno», para las arcas municipales, asegura la regidora. «Estamos a punto de cerrar la obra y lo vamos hacer dentro del precio estipulado de 1,2 millones de euros», aseveró Landa. Tampoco deberá asumir el Ayuntamiento el coste de las baldosas que se iban a colocar. «La empresa adjudicataria se hará cargo de ellas como es habitual en cualquier obra», detalló la alcaldesa jeltzale.

Este traspiés no conllevará tampoco «ninguna demora», en el plazo de ejecución previsto y fijado en ocho meses para concluir con la primera fase de la remodelación de Sabino Arana. «Se va a cumplir lo estipulado», garantizó la alcaldesa respecto a estas obras que arrancaron en diciembre y deberán estar finalizadas a mediados de agosto en su primera etapa. La segunda, la que irá desde la estación del metro hasta el centro comercial de Eroski, tendrá un presupuesto de 827.981 euros y el Ayuntamiento confía en iniciar en breve su proceso de licitación.

Desde Podemos Berango, en voz del concejal no adscrito, Óscar García, criticaron lo que consideran «mala gestión de la alcaldesa». «Conocía desde antes del inicio de las obras que la Diputación no iba aceptar la prohibición de transitar vehículos pesados y se empeñó en poner el adoquinado», sostiene García. Desde la formación morada dudan «muy mucho que se puedan cumplir los plazos y no haya un coste sobreañadido». También se cuestionan «¿cuánto nos hubiéramos ahorrado en estas obras sin la compra de estas losetas?».

Podemos asegura que un estudio realizado desde el ente foral «prevé una afluencia de 13.000 vehículos a diario por el centro de la localidad, principalmente por Sabino Arana», una avenida, «que se va a convertir en unidireccional hasta confluencia con Simón de Otxandategi».

Esta primera fase de la remodelación de esta calle, permitirá aumentar el número de plazas de aparcamiento con nuevos estacionamientos al aire libre con la creación de nuevas zonas de estacionamiento tanto al principio como al final de la vía, y compensar así que la zona central vaya a quedar liberada de coches aparcados.

Asimismo, se dará prioridad al peatón con un recorrido serpenteante para reducir la velocidad de los vehículos, favoreciendo el acceso a los comercios existentes, posibilitando la existencia de terrazas, mediante la incorporación de varias pérgolas.