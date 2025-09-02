El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La inscripción de Laporte se complica por un retraso en los papeles de los saudíes
Los peatones no acostumbrados al bidegorri son sorprendidos por las bicicletas en el centro de Las Arenas. E. C.

«Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»

Vecinos y comerciantes de la calle Mayor de Las Arenas denuncian «caídas, falta de luz, de árboles y aparcamientos ajustados» en el último tramo semipeatonalizado

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:49

Las obras de la segunda fase de semipeatonalización de la calle Mayor de Las Arenas están en el punto de mira de vecinos y comerciantes. ... Fue polémica su ejecución después de que el presupuesto se disparase un 20%, hasta el 1,1 millón de euros, y se alargase tres meses el plazo de ejecución. Y una vez concluido el tajo, denuncian que ha quedado una zona «peligrosa». «Nos van a matar. Cualquier día hay un accidente porque las bicicletas y patinetes van como locos, no se puede encajar un bidegorri de esta forma, en la acera..., la gente no se da cuenta y anda por el bidegorri», afirma Idoia, propietaria de una zapatería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  5. 5 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander
  10. 10

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»

«Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»