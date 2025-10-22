Detienen a un joven de 26 años en Getxo por tráfico de drogas La Policía Municipal incautó diversos tipos de estupefacientes, dinero en metálico, una balanza de pesaje, y bolsitas de sellado para la distribución

La Policía Local de Getxo ha detenido a un varón de 26 años, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad. La operación se llevó a cabo «tras recibir una información que apuntaba a la posible comisión de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el municipio».

Con los datos recabados, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que «culminó con la localización y detención del sospechoso». Durante la intervención «se incautaron diversos tipos de droga, una cantidad importante de dinero en metálico, una balanza de pesaje, y bolsitas de sellado para la distribución de la droga en pequeñas cantidades», detallan las mismas fuentes. Todo ello ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Getxo.

