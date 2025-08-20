Detienen en Barakaldo al pirómano que calcinó varios coches en Getxo

La Policía Local de Barakaldo y la Ertzaintza han detenido esta madrugada del miércoles en Barakaldo al presunto pirómano de Getxo. El sospechoso, un hombre ... de 56 años, fue identificado en la localidad de la Margen Izquierda acusado de cometer un hurto en un comercio, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El varón ya había sido previamente identificado por la Policía vasca y la Policía Local de Getxo, cuya investigación apunta a que es el autor de la quema de ocho vehículos y un andamio. Sobre él pesaba una orden policial de detención. Al finalizar las diligencias de los atestados abiertos por estos hechos, será puesto a disposición judicial.

El supuesto pirómano ha intensificado su actividad a lo largo del mes de agosto, aunque la Policía no descarta que estuviera detrás de otros sucesos similares que han tenido lugar en los últimos meses en Algorta y Las Arenas. La primera quema de un vehículo investigada se produjo el sábado 9 de agosto, en la calle Telletxe del barrio Algorta, en Getxo, donde un fuego provocado en la parte delantera de un coche causó daños en el mismo y en otros vehículos cercanos. Dos días después, en la madrugada del 11 de agosto, los hechos se repitieron a las 04:20 horas en la calle Amezti con otro turismo incendiado, afectando especialmente a la zona de las ruedas delanteras.

Asimismo, los uniformados le atribuyen la deflagración de un andamio en la calle Ezequiel Aguirre que podría haber provocado serios daños en las viviendas y la quema de una máquina de la OTA que quedó carbonizada en Algorta. Las llamas han salpicado a zonas tan diferentes como la calle Salsidu, Illeta, Torrene y el barrio de Las Arenas.

El día 15, sobre las 20:00 horas, se registró otro incendio en un turismo en la calle Ondategi de Getxo. El fuego comenzó en un neumático y llegó a afectar a otro vehículo estacionado. Al día siguiente, el 16 de agosto, se produjeron tres hechos más. A las 00:12 horas, se inició el fuego en la rueda delantera izquierda de un coche estacionado en la calle Torrene de Getxo. Poco después, otro ciudadano avisó de que, en la cercana calle Illeta, otro vehículo estaba incendiándose. Ese mismo día de madrugada una dotación de los bomberos apagó otro incendio en un contenedor urbano de residuos en el parking público de la calle Telletxe, al parecer iniciado en un colchón que se encontraba apoyado en el contenedor.

Sensores

Según las fuentes consultadas por EL CORREO, las fuerzas de seguridad sospechan que el autor de los fuegos puede ser la misma persona que ha provocado diversos incidentes similares anteriormente en la localidad de la Margen Derecha. Uno de los problemas con los que se enfrentan los policías es que, muchas veces, no resulta sencillo probar la autoría de los sabotajes. Estos sucesos generan una gran incertidumbre en Getxo puesto que en los últimos meses se han producido diversos sucesos de estas características, aunque hasta ahora los ataques se habían cebado sobre todo con los contenedores. Durante el año pasado ardieron 70 depósitos, lo que obligó al Gobierno municipal a desembolsar más de 50.000 euros para reemplazarlos.

El Consistorio trabaja en una iniciativa piloto en más de un centenar de depósitos - hay 1.500 en el municipio-, con un coste de 18.000 euros. Colocará sensores y extintores que se activarán al detectar una subida de la temperatura y permitirán actuar contra las llamas en una fase incipiente. Hasta que lleguen los bomberos.