Detienen en Barakaldo al pirómano que calcinó varios coches en Getxo

La Ertzaintza localizó al presunto autor de los incendios, un hombre de 56 años, mientras cometía un hurto

Leire Pérez
David S. Olabarri

Leire Pérez y David S. Olabarri

Getxo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:04

La Policía Local de Barakaldo y la Ertzaintza han detenido esta madrugada del miércoles en Barakaldo al presunto pirómano de Getxo. El sospechoso, un hombre ... de 56 años, fue identificado en la localidad de la Margen Izquierda acusado de cometer un hurto en un comercio, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El varón ya había sido previamente identificado por la Policía vasca y la Policía Local de Getxo, cuya investigación apunta a que es el autor de la quema de ocho vehículos y un andamio. Sobre él pesaba una orden policial de detención. Al finalizar las diligencias de los atestados abiertos por estos hechos, será puesto a disposición judicial.

