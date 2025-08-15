Detenido un tercer implicado en la agresión con destornilladores a un joven en Getxo

Un hombre de 30 años ha sido detenido en las últimas horas en Getxo acusado de estar implicado en la agresión a un joven con ... navajas y destornilladores ocurrida el pasado lunes en la calle San Martín, cerca del centro del barrio de Algorta, en Getxo. Es el tercer detenido tras la conclusión de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Getxo. Los dos primeros arrestos se produjeron el mismo día de los hechos cuando los sospechosos acudieron a recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Alango tras la pelea.

La víctima fue trasladada al hospital en estado muy grave en una UVI móvil e incluso se llegó a temer por su vida porque había perdido mucha sangre por los múltiples cortes que presentaba.

Según las fuentes consultadas por EL CORREO, la pelea fue protagonizada por inmigrantes que viven en la calle o en casas abandonadas. Muchos de los sospechosos fueron desalojados por orden judicial hace unos días de una vivienda okupada en la calle Maidagan, que traía de cabeza a los residentes de la zona. El edificio llevaba años siendo utilizado como un techo bajo el que resguardarse por los jóvenes que llegan al municipio en busca de un futuro mejor.

Los hechos sucedieron en torno a las dos de la tarde, en un momento en el que no transitaba muchas personas por esa calle. Sólo los vecinos que viven cerca de ese punto escucharon los gritos, los ruidos y los golpes que se produjeron durante la pelea. Un testigo alertó ayer de lo que estaba pasando en la calle San Martín, muy cercana la plaza San Nikolas, a los servicios de emergencias (112). Fue entonces cuando se movilizaron numerosos recursos de la Policía local de Getxo y de la Ertzaintza. En el lugar de los hechos encontraron a la víctima, que había perdido mucha sangre y que fue trasladada rápidamente al hospital.

Las patrullas comenzaron a buscar a los autores de la agresión. Al menos cuatro de los sospechosos fueron localizados en la primera planta del centro de salud de Alango. Habían acudido allí para recibir asistencia de los cortes que habían sufrido durante la pelea, en la que participó un número indeterminado de individuos. Todos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Ertzaintza, aunque sólo dos permanecieron arrestados.

En el operativo se incautó al menos un destornillador. Pero las heridas eran tan profundas que se sospecha que también se emplearon navajas y cuchillos. De momento, los arrestados se pueden enfrentar a un delito de homicidio en grado de tentativa.

El tercer detenido fue trasladado a dependencias policiales para la finalización de las diligencias pertinentes y será puesto a disposición judicial en la mañana de este sábado.