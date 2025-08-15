El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido un tercer implicado en la agresión con destornilladores a un joven en Getxo

Varios implicados en la reyerta de Algorta habían sido desalojados de una casa okupada hace varios días

David S. Olabarri y Leire Pérez

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:58

Un hombre de 30 años ha sido detenido en las últimas horas en Getxo acusado de estar implicado en la agresión a un joven con ... navajas y destornilladores ocurrida el pasado lunes en la calle San Martín, cerca del centro del barrio de Algorta, en Getxo. Es el tercer detenido tras la conclusión de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Getxo. Los dos primeros arrestos se produjeron el mismo día de los hechos cuando los sospechosos acudieron a recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Alango tras la pelea.

