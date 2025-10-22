El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido cuando intentaba robar 102 botellas de whisky de un hipermercado de Erandio

El arrestado es un hombre, español de 63 años, que ya había intentado en otras ocasiones hurtos similares

H. Rodríguez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:29

No era la primera vez que lo intentaba ni la primera que le han pillado. La Ertzaintza detuvo este martes a un hombre, de 63 años y nacionalidad española, acusado de un delito de hurto en un hipermercado de Erandio. El arrestado trataba de llevarse 102 botellas de whisky, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

El incidente tuvo lugar minutos antes de las 13.00 horas cuando el personal del Makro, ubicado en el barrio de Asua, se dio cuenta de que un varón intentaba pasar sin pagar por la línea de cajas. El hombre empujaba un carrito repleto de botellas de whisky, «con un precio de venta superior a los 2.400 euros», detallan las mismas fuentes.

Hasta el lugar se desplazaron recursos de la Ertzaintza que identificaron al individuo, «que había sido retenido por los vigilantes de seguridad» y que «ya había intentado en otras ocasiones hurtos similares en el mismo lugar. Los agentes procedieron a su detención acusado de un »presunto delito de hurto en grado de tentativa« y, posteriormente, lo trasladaron a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes fue puesto a disposición judicial.

