Detenido un hombre de 26 años por agredir a su pareja en Erandio

Erandio ha vivido este domingo un episodio de violencia machista, cuando una joven con visibles signos de haber sufrido maltrato salió a la calle para ... pedir ayuda alrededor de las 10.00 horas. La Ertzaintza y la Policía Local acudieron al lugar de los hechos, en el barrio de Altzaga, donde han detenido a un hombre de 26 años, de origen magrebí, acusado de malos tratos a su pareja. La joven fue trasladada a un centro sanitario.

Testigos del altercado producido en la calle San Ignacio han asegurado que el agresor, al percatarse de la presencia de los vecinos, comenzó a lanzar amenazas de muerte a quienes intentaron intervenir y proteger a la víctima, provocando alarma en la zona. Según varios testimonios, la actitud del detenido fue «bastante» agresiva contra los agentes durante su arresto.

«La discusión fue tan intensa que se temió por la seguridad de todos los que estábamos cerca», ha señalado un residente del barrio. «La joven parece haber estado sometida a un entorno de violencia machista», ha asegurado después de que ella mostrara signos de «estar condicionada por la relación con el sospechoso, tratando de justificar sus actos».

Gran conmoción

La situación ha generado gran conmoción entre quienes presenciaron los hechos. Los vecinos han mostrado su indignación y preocupación, exigiendo una acción judicial contundente. «Si este hombre sale pronto, más vale que esta chica esté protegida», comenta otro residente. La Ertzaintza ha abierto diligencias por los delitos de malos tratos, mientras se esperan más detalles sobre el caso.