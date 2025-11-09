El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento de la detención del sospechoso en Erandio. E. C.

Detenido un hombre de 26 años por agredir a su pareja en Erandio

La víctima ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario

Johana Gil

Johana Gil

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:18

Comenta

Erandio ha vivido este domingo un episodio de violencia machista, cuando una joven con visibles signos de haber sufrido maltrato salió a la calle para ... pedir ayuda alrededor de las 10.00 horas. La Ertzaintza y la Policía Local acudieron al lugar de los hechos, en el barrio de Altzaga, donde han detenido a un hombre de 26 años, de origen magrebí, acusado de malos tratos a su pareja. La joven fue trasladada a un centro sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  4. 4

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  5. 5

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  6. 6 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  7. 7

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  8. 8

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  9. 9 Desalojan a una treintena de jóvenes okupas de un edificio en Rekalde
  10. 10

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido un hombre de 26 años por agredir a su pareja en Erandio

Detenido un hombre de 26 años por agredir a su pareja en Erandio