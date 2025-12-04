Detenido un hombre en Algorta por intentar apuñalar a otra persona en un ajuste de cuentas La Policía se percató de lo sucedido a través de una de las cámaras de videovigilancia instaladas en Getxo y pudo evitar la agresión

A. Mateos Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

La Policía Local de Getxo ha detenido esta mañana a un hombre en Algorta acusado de intentar agredir a una persona con un cuchillo. El atacante conocía a la víctima, que iba acompañada por otra persona en el momento de los hechos, y según las investigaciones policiales el ataque sería un ajuste de cuentas.

Los agentes observaron que el detenido portaba un arma blanca gracias a una de las cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio. Desde el Centro Coordinador vieron que el acusado se acercó a las dos personas mencionadas anteriormente con el cuchillo en la mano e iniciaron rápidamente la actuación.

Una patrulla que se encontraba cerca de la zona realizando labores preventivas llegó a tiempo para evitar la agresión. Detuvieron al acusado y decomisaron el cuchillo que llevaba encima. La Policía averiguó después que las partes implicadas se conocían y los hechos de hoy venían motivados por rencillas anteriores.

El detenido fue trasladado a comisaría, donde se realizaron las diligencias oportunas antes de ponerle a disposición judicial.

Temas

Policía

Getxo

Audiencias