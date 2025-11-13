Detenido el camarero de un bar de Romo por tráfico de drogas

La Policía Local de Getxo detuvo este miércoles, 12 de noviembre, al camarero de un bar de Romo acusado de un presunto delito contra la ... salud pública por tráfico de drogas, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad costera. El arresto se produjo después de que una patrulla no uniformada de agentes, que realizaba labores preventivas en la zona, interceptase a una persona que portaba una dosis de droga -«presumiblemente cocaína»- adquirida previamente a un empleado de un local próximo.

Cuando los agentes se dirigieron al local, «encontraron escondidas en el baño 10 dosis similares a la decomisada anteriormente, dos trozos de una sustancia (hachís) con un peso total de 42,2 gramos y 750 euros en metálico en una zona no destinada al comercio».

También hallaron otros indicios que «apuntaban a que la persona que en ese momento gestionaba el establecimiento hostelero realizaba la venta de estupefacientes». Ante «las pruebas evidentes», se procedió a su detención por un delito de tráfico de drogas. Tras realizarse las diligencias oportunas, el detenido ha sido trasladado al Juzgado de Guardia.