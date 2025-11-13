El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido el camarero de un bar de Romo por tráfico de drogas

El arresto se produjo después de que una patrulla no uniformada de agentes, que realizaba labores preventivas en la zona, interceptase a una persona que portaba una dosis de «presumiblemente cocaína»

H. Rodríguez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:35

La Policía Local de Getxo detuvo este miércoles, 12 de noviembre, al camarero de un bar de Romo acusado de un presunto delito contra la ... salud pública por tráfico de drogas, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad costera. El arresto se produjo después de que una patrulla no uniformada de agentes, que realizaba labores preventivas en la zona, interceptase a una persona que portaba una dosis de droga -«presumiblemente cocaína»- adquirida previamente a un empleado de un local próximo.

