Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo

El Consistorio de Getxo ha confirmado que un varón trató de realizar «tocamientos no consentidos a una joven»

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:22

La lacra de las agresiones sexuales sigue en las fiestas patronales de los municipios vizcaínos. La Policía de Getxo ha detenido la madrugada de este ... domingo a un varón por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo. Según han informado fuentes municipales, el arrestado realizó «tocamientos no consentidos a una joven».

