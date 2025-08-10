Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo

La lacra de las agresiones sexuales sigue en las fiestas patronales de los municipios vizcaínos. La Policía de Getxo ha detenido la madrugada de este ... domingo a un varón por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo. Según han informado fuentes municipales, el arrestado realizó «tocamientos no consentidos a una joven».

🚨 Detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo 🚨



La pasada madrugada, la Policía Local de Getxo detuvo a un varón acusado de realizar tocamientos no consentidos a una joven.



Desde el Ayuntamiento condenamos con firmeza cualquier forma de violencia machista. En… pic.twitter.com/XJ5z9I9oq0 — Getxo Udala (@GetxoUdala) August 10, 2025

El Consistorio de la Margen Derecha ha publicado una nota en sus redes sociales para informar sobre el suceso y condenarlo. «Desde el Ayuntamiento condenamos con firmeza cualquier forma de violencia machista. En Getxo NO se toleran las agresiones sexuales. Manifestamos todo nuestro apoyo a la víctima y recordamos que tiene a su disposición los recursos municipales de atención y apoyo, incluido el Punto Morea, activo durante las fiestas», han señalado.

Concentración de repulsa

Como marca el protocolo, la Comisión de Fiestas del Puerto Viejo y el Ayuntamiento convocan a la ciudadanía a una concentración de denuncia este domingo a las 19.00 horas. «Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse como muestra de apoyo y compromiso contra la violencia machista». Asimismo, han reiterado que las fiestas deben ser un espacio «de respeto, tranquilidad y alegría para todas y todos»