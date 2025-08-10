Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo
El Consistorio de Getxo ha confirmado que un varón trató de realizar «tocamientos no consentidos a una joven»
Domingo, 10 de agosto 2025, 14:22
La lacra de las agresiones sexuales sigue en las fiestas patronales de los municipios vizcaínos. La Policía de Getxo ha detenido la madrugada de este ... domingo a un varón por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo. Según han informado fuentes municipales, el arrestado realizó «tocamientos no consentidos a una joven».
🚨 Detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo 🚨— Getxo Udala (@GetxoUdala) August 10, 2025
La pasada madrugada, la Policía Local de Getxo detuvo a un varón acusado de realizar tocamientos no consentidos a una joven.
Desde el Ayuntamiento condenamos con firmeza cualquier forma de violencia machista. En… pic.twitter.com/XJ5z9I9oq0
El Consistorio de la Margen Derecha ha publicado una nota en sus redes sociales para informar sobre el suceso y condenarlo. «Desde el Ayuntamiento condenamos con firmeza cualquier forma de violencia machista. En Getxo NO se toleran las agresiones sexuales. Manifestamos todo nuestro apoyo a la víctima y recordamos que tiene a su disposición los recursos municipales de atención y apoyo, incluido el Punto Morea, activo durante las fiestas», han señalado.
Concentración de repulsa
Como marca el protocolo, la Comisión de Fiestas del Puerto Viejo y el Ayuntamiento convocan a la ciudadanía a una concentración de denuncia este domingo a las 19.00 horas. «Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse como muestra de apoyo y compromiso contra la violencia machista». Asimismo, han reiterado que las fiestas deben ser un espacio «de respeto, tranquilidad y alegría para todas y todos»
