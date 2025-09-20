Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna

El Puerto Viejo de Algorta amanece sin la figura de su patrono. La réplica de San Nicolás, que desde hace décadas presidía el histórico edificio ... del Etxetxu, apareció destrozada en la madrugada del jueves al viernes. Los daños sufridos son graves y, según vecinos y fuentes municipales, no corresponden a un deterioro natural ni a un accidente fortuito. Ha sido un acto vandálico.

El suceso ha causado una fuerte conmoción en el barrio marinero. La imagen, de gran valor simbólico y cultural, fue retirada con urgencia tras el ataque que afectó la cabeza, sus manos y los elementos adicionales que engalanaban la pieza.

«Es una desgracia y una pena muy grande, porque San Nicolás es parte de nuestra identidad», resume Anselmo Ardanza, presidente de la asociación de vecinos del Puerto Viejo. Independientemente de las creencias religiosas, los residentes reconocen a la figura y su ubicación en la infraestructura construida en 1612 como parte de su historia.

Alguien accedió al recinto en la noche. Aunque aún no se ha identificado a los responsables, la Policía Local adelanta una investigación. Tampoco se escucharon ruidos que dieran indicios, los vecinos despertaron y vieron al santo –que se mantenía resguardado en una hornacina de cristal– en el suelo y la urna rota tras un acto claramente intencionado.

Pese a que el pórtico exterior de la casa está vallado completamente y no está autorizada la entrada debido a problemas estructurales, «el cerramiento es fácil de abrir, quien quiere entrar, lo puede hacer», explica Ardanza. El bajo lleva casi dos años clausurado para proteger el puntal que protegía la viga.

El Etxetxu, una de las joyas arquitectónicas de la zona, era el centro neurálgico del Puerto Viejo, lugar en el que se reunía la Cofradía de Mareantes de San Nicolás. De allí que la representación del patrono de los marineros y comerciantes tenga tanto significado.

El dirigente vecinal insiste también en que el colectivo hará todo lo posible para que la imagen vuelva a lucir en la fachada del edificio. «Se va a intentar recuperarla. Lo más importante es que regrese a su sitio y que se haga con las garantías necesarias. Ya se están mirando opciones con gente de Bellas Artes y otros grupos especializados», detalla.

Estado de abandono

«La ves cada vez que pasas por aquí, forma parte del paisaje y de lo que somos», añade una residente del barrio, que recordaba la importancia del santo en las celebraciones locales. Este hecho se suma al estado del vallado, que para los ciudadanos es un reflejo de la situación de «abandono» del lugar.

El inmueble atraviesa desde hace tiempo un conflicto entre sus propietarios y el Consistorio para ejecutar las reparaciones necesarias. Los dueños de la infraestructura, que alberga en la parte superior unas viviendas turísticas, se han visto obligados a utilizar «metal» para mantener la casa en correcto estado, ante la deficiencia de un refuerzo de madera.