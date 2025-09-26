El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados

Desalojan un colegio y una residencia de Getxo por un escape de gas

Portavoces municipales informan que la fuga se ha registrado por una rotura en una tubería que ya ha sido arreglada

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:34

Una fuga de gas en la calle Miguel de Beaskoetxea en Getxo ha obligado a desalojar este mediodía el colegio y la haurreskola San Ignacio y una residencia cercana. La Policía Local y los bomberos permanecerán en el lugar para garantizar la seguridad y organizar la recogida de los escolares, aunque ya se ha solucionado el incidente.

Los responsables del centro han ido avisando uno por uno a los progenitores pasadas las 15.00 horas para que fueran a buscar a sus hijos. El centro ha cerrado las puertas a las 16.00 horas.

Portavoces del Ayuntamiento de Getxo aclaran que se ha «dañado una tubería por los trabajos que llevaban en el lugar una excavadora».

