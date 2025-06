Desalojan un chalé en el centro de Neguri que llevaba más de 5 años okupado

Leire Pérez Getxo Martes, 3 de junio 2025, 01:02 Comenta Compartir

A los residentes de la calle Particular de Ibarra del barrio getxotarra de Neguri les cuesta concretar cuántos años llevaba okupada la casona del número 6. «Más de cinco o seis», aseguran. Agentes de la Ertzaintza y la Policía Local han conseguido hace unas semanas finalmente desalojar, tras años de litigio y conflicto, un inmueble «que traía suciedad y problemas» a la zona, según denuncian los residentes de la exclusiva zona. Para evitar que los okupas vuelvan a acceder al interior del edificio, pendiente de una obra de restauración, los propietarios han tapiado todas las puertas y ventanas de la zona baja del edificio, que cuenta con jardín. La propiedad no podía iniciar la rehabilitación con una familia en su interior.

Ahora ya vacía de ocupantes se ha iniciado el proyecto y en la parcela se construirán cuatro nuevas viviendas, según se recoge en la página web del grupo inmobiliario Anasagasti. La constructora ha preferido no hacer declaraciones a preguntas de este periódico.

Los residentes de la lujosa zona llevaban años quejándose. «Veíamos gente deambular, estaba todo lleno de suciedad, de basura, las plantas habían crecido y nadie las cortaba, las persianas estaban rotas y los colchones y bolsas se amontonaban en el balcón. Llamaba la atención de lo mal que estaba todo», explicaron a este periódico los vecinos en los bloques y casas adyacentes. Otros prefirieron no hacer declaraciones para evitar «problemas» con los okupas.

Estos vecinos getxotarras se alegraron de que «de repente lo hayan solucionado». «El desalojo lo han hecho súper rápido después de que llevaran muchos años de aquella manera», afirmaron. «Es cierto que más que por los conflictos que provocaban las personas que estaban dentro lo que traían era suciedad al barrio. De hecho, cuando lo desalojaron se vio toda la porquería que había dentro», aseguraron desde los bloques adyacentes.

Otro caso en Andra Mari

Vecinos de Andra Mari también llevan tiempo requiriendo que se actúe sobre un chalé en las inmediaciones del colegio Europa. «No es que lleve okupado desde hace poco, es que es ya una residencia habitual de personas desde hace cuatro o cinco años», recordaron. «Hemos denunciado en varias ocasiones en la Ertzaintza porque hay un tráfico de personas que se alucina. Todos los días van y vienen, y no se sabe qué están haciendo en su interior. En alguna ocasión la policía les ha identificado, pero todo sigue igual y así llevan tiempo, está todo tirado además», comentaron. Los residentes no entienden «cómo puede estar así después de tanto tiempo». «La valla por la que entran y salen lleva años rota, se ve la ropa colgada, no se esconden, no sabemos por qué permanece tanto tiempo así y si nadie reclama».

En lo que va de año los cuerpos de policía, tanto Ertzaintza como Policía Local de Getxo, junto a comitivas judiciales, han ejecutado tres desalojos más en el municipio. El último fue en abril en la calle Kasune, donde una familia problemática llevaba meses viviendo en un txoko. La Policía Local desalojó en febrero el Ugartena, un céntrico restaurante de Algorta en el que varias personas residían desde hacía un año de forma ilegal y alquilaban habitaciones. Los propietarios llevaban tiempo esperando a que el restaurante se quedase vacío para poder iniciar las obras que lo transformarán en un asador cervecera. A los dueños no les quedó otra que cambiar la cerradura, tapiar también las ventanas y puertas e instalar una alarma.

Temas

Ertzaintza

Getxo

Okupas