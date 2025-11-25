El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los alumnos han sido desalojados durante media hora hasta que se ha ventilado el centro y han podido regresar a clase. L. P.

Desalojan a 700 alumnos de un colegio de Bilbao por un conato de incendio en un secador de manos

Un alumno estaba secando la ropa que se le había empapado al acceder a clase y de la sobrecarga, al parecer, el aparato se ha estropeado

Leire Pérez

Bilbao

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

Un incendio en un secador de manos del colegio Madre de Dios en Bilbao ha obligado esta mañana a desalojar a los más de 700 ... alumnos que estudian en el centro concertado, desde Infantil hasta Bachillerato. Según ha explicado la dirección del colegio a EL CORREO, «todo ha quedado en un susto». «Ha impresionado mucho por lo aparatoso, pero no ha habido fuego», ha asegurado.

