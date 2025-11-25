Desalojan a 700 alumnos de un colegio de Bilbao por un conato de incendio en un secador de manos
Un alumno estaba secando la ropa que se le había empapado al acceder a clase y de la sobrecarga, al parecer, el aparato se ha estropeado
Bilbao
Martes, 25 de noviembre 2025, 13:13
Un incendio en un secador de manos del colegio Madre de Dios en Bilbao ha obligado esta mañana a desalojar a los más de 700 ... alumnos que estudian en el centro concertado, desde Infantil hasta Bachillerato. Según ha explicado la dirección del colegio a EL CORREO, «todo ha quedado en un susto». «Ha impresionado mucho por lo aparatoso, pero no ha habido fuego», ha asegurado.
Alrededor de las 10.00 horas ha comenzado a salir «humo» de uno aparato situado en uno de los baños que se ha sobrecalentado. Un alumno estaba secando la ropa que se le había empapado al acceder a clase. Y de la sobrecarga, al parecer, el aparato se ha estropeado. Ante el suceso, los profesores han dado la voz de alarma y han desalojado el colegio durante algo «más de media hora».
Los docentes han puesto en marcha el «protocolo» para estos casos y han contactado con los bomberos «por seguridad». «Una vez que han tomado mediciones y hemos visto que no había peligro, los niños han vuelto a clase. Había que descartar peligro».
El centro ha enviado un mail a los padres para explicar lo sucedido.
