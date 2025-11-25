Desalojan a 700 alumnos de un colegio de Bilbao por un conato de incendio en un secador de manos

Un incendio en un secador de manos del colegio Madre de Dios en Bilbao ha obligado esta mañana a desalojar a los más de 700 ... alumnos que estudian en el centro concertado, desde Infantil hasta Bachillerato. Según ha explicado la dirección del colegio a EL CORREO, «todo ha quedado en un susto». «Ha impresionado mucho por lo aparatoso, pero no ha habido fuego», ha asegurado.

Alrededor de las 10.00 horas ha comenzado a salir «humo» de uno aparato situado en uno de los baños que se ha sobrecalentado. Un alumno estaba secando la ropa que se le había empapado al acceder a clase. Y de la sobrecarga, al parecer, el aparato se ha estropeado. Ante el suceso, los profesores han dado la voz de alarma y han desalojado el colegio durante algo «más de media hora».

Los docentes han puesto en marcha el «protocolo» para estos casos y han contactado con los bomberos «por seguridad». «Una vez que han tomado mediciones y hemos visto que no había peligro, los niños han vuelto a clase. Había que descartar peligro».

El centro ha enviado un mail a los padres para explicar lo sucedido.