Denuncian la agresión a un policía local de Getxo durante la celebración de Indabada eguna Los agentes acudieron el sábado a desalojar a varias personas que decidieron alargar la fiesta molestando a los vecinos de la zona y éstos les recibieron con el lanzamiento de objetos

Lorena Gil Martes, 28 de octubre 2025, 10:22

Los sindicatos policiales Erne y Euspel han denunciado la agresión a un agente local de Getxo durante la celebración este fin de semana del Indabada eguna. Los «graves» hechos ocurrieron el sábado en la plaza San Nicolás del municipio vizcaíno. De madrugada, policías locales acudieron a desalojar a varias personas que decidieron alargar la fiesta, altavoces en la calle incluidos, molestando a los vecinos de la zona. En ese momento, los presentes empezaron a lanzar objetos a los agentes, hiriendo a uno de ellos.

Según han explicado desde Erne, que no han dudado en condenar «enérgicamente» lo ocurrido, el acto festivo tenía el permiso municipal oportuno hasta las 22.00, pero no se cumplió el horario fijado. Varias patrullas de Policía Local, junto a efectivos de la Ertzaintza, llegaron al lugar pasadas las 1.30 horas, «con ánimo de desalojar a los todavía presentes», que mantenían activada la música a través de altavoces, «hechos que generaban molestias y altercados que denunciaban los vecinos a través de llamadas telefónicas», relatan desde la central sindical.

Cuando procedían a desalojar el recinto festivo, varias personas profirieron «abucheos e insultos» a los agentes. Entonces, según ErNE, «comenzó el lanzamiento de vasos y objetos hacia los uniformados». En el transcurso de la refriega, un objeto alcanzó a uno de los agentes de Policía de Getxo en la nariz y le causó una fisura que le mantiene en situación de incapacidad temporal».

Desde Euspel también han expresado su condena por «la agresión» sufrida por el agente, al tiempo que han pedido que se depuren responsabilidades. «Esperamos que se investigue al autor de la lesión a este trabajador municipal y que el Ayuntamiento condene este grave suceso y se persone como acusación particular».