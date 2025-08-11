El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Leire Pérez

Decenas de personas se concentran en el Puerto Viejo de Getxo contra las vaquillas

El colectivo vecinal pide el fin del «maltrato animal, unas fiestas inclusivas y sostenibles»

Leire Pérez

Leire Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:30

Varias decenas de personas se han concentrado esta mañana en el Puerto Viejo de Getxo, minutos antes de que tuviera lugar la tradicional 'sokamuturra', una ... actividad en la que se utilizan vaquillas. El colectivo vecinal 'Sokamuturra ez' ha convocado una concentración pacífica para reclamar al Ayuntamiento de Getxo «el fin de los espectáculos con animales en favor de unas fiestas inclusivas, respetuosas y libres de maltrato».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  5. 5 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  6. 6

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  7. 7

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  8. 8 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  9. 9 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  10. 10

    Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Decenas de personas se concentran en el Puerto Viejo de Getxo contra las vaquillas

Decenas de personas se concentran en el Puerto Viejo de Getxo contra las vaquillas