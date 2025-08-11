Decenas de personas se concentran en el Puerto Viejo de Getxo contra las vaquillas

Varias decenas de personas se han concentrado esta mañana en el Puerto Viejo de Getxo, minutos antes de que tuviera lugar la tradicional 'sokamuturra', una ... actividad en la que se utilizan vaquillas. El colectivo vecinal 'Sokamuturra ez' ha convocado una concentración pacífica para reclamar al Ayuntamiento de Getxo «el fin de los espectáculos con animales en favor de unas fiestas inclusivas, respetuosas y libres de maltrato».

La portavoz de la plataforma, Nerea Landa, ha insistido en que no puede considerarse «una tradición, sino que es una práctica de sufrimiento». «Es una forma de maltrato animal y Getxo no puede seguir dándole cabida. Es momento de construir unas fiestas más éticas, sostenibles y acordes a los valores de hoy», han afirmado.

En su opinión, este espectáculo genera «polarización social». «Hemos abierto un debate entre cuadrillas, asociaciones y vecindario, es una oportunidad para que la ciudadanía entienda que las vaquillas sufren intensamente en estos espectáculos, son animales jóvenes y padecen estrés desde el momento que son transportadas», han asegurado mientras las cuadrillas se preparaban en la playa para acoger el acto festivo.

El colectivo ha insistido en que seguirá trabajando para que se anule este acto del programa festivo. «Tenemos que ir a un modelo festivo y situar a Getxo entre los municipios que ya han apostado por dejar atrás el uso de animales en sus celebraciones », han comentado.

«No al maltrato animal» han gritado al tiempo las decenas de participantes al tiempo que han anunciado la puesta en marcha de un concurso fotográfico para denunciar el maltrato animal. «Queremos visibilizar el sufrimiento desde el punto de vista de los propios animales: sus miradas, su intento de huida e inseguridad», han asegurado.