«Te creo, te apoyo, te escucho. ¿Y tú?» Cientos de vecinos se concentraron desde Getxo a Erandio, de Sopela a Lemoiz, para unir sus voces contra la violencia machista

Los vecinos de Getxo guardaron un minuto de silencio en solidaridad con las 39 víctimas de violencia machista durante este año.

El municipio de Getxo volvió a mostrar este martes el pulso morado del 25N. Con el Puente Bizkaia como testigo, decenas de vecinos se reunieron en su cita anual. Con un clima de determinación, volvieron a sonar las palabras que se han repetido estos días. «La violencia machista no tiene cabida en la sociedad». Una a una fueron mencionadas las 39 asesinadas en España a lo largo de este año por las agresiones contra la mujer. Seguido de un minuto de silencio.

Este año, el discurso también ha puesto el foco en la importancia de fortalecer redes que acompañen a la población más vulnerable. En la misma línea, portavoces del Ayuntamiento insisten en que el reto institucional pasa por «poner luz, recursos y acompañamiento donde antes había silencio».

Las reivindicaciones se extendieron por toda la margen. También en Uribe Kosta, han aprovechado la jornada para presentar su propuesta de una nueva Casa de la Mujer. Para su creación, la Mancomunidad ha puesto en marcha una encuesta que defina el futuro de este espacio clave. Hoy en día, la comarca carece de una herramienta de este tipo. Por ello, la entidad quiere escuchar la opinión sobre los servicios que debería ofrecer la futura oficina, los problemas a priorizar y el modelo de gestión más adecuado, ya sea municipal o mancomunada. Este martes mismo, en Inola (Urduliz) se celebró el decimosexto encuentro de mujeres y el proyecto se puso sobre la mesa.

A estas iniciativas se sumaron decenas de vecinos y estudiantes de Leioa. Con una movilización temprana en el Boulevard de Bidebarri, el alumnado de varios centros leyó textos propios contra la violencia machista antes de guardar un minuto de silencio para recordar a las víctimas. «Te creo, te apoyo, te escucho, te respaldo. ¿Y tú?», se escuchó al unísono en la localidad.

El tono en Berango fue más reflexivo. El criminólogo Óscar Fernández acudió a la Kultur Etxea con una charla sobre «el peaje que pagan las víctimas de violencia de género por su seguridad». El público siguió con atención «las consecuencias silenciosas de las afectadas».

Erandio vivió también una escena simbólica. A través de la iniciativa Herri Bideak Kate Barik, la escultura Amatxo, en la plaza Euskadi, se llenó de mensajes. «La brecha salarial del 12,81%, el temor a viajar sola, el sexting no consentido, los comentarios obscenos o la constante sexualización de los cuerpos», fueron los rechazos expresados por las vecinas.

En Plentzia, Gorliz y Sopela la tarde del 25-N dejó imágenes muy similares. Calles con residentes que salieron a respaldar las convocatorias feministas. El puerto de la villa marinera y la plaza del Ayuntamiento de Sopela volvieron a convertirse en punto de encuentro de decenas de personas entre pancartas moradas.