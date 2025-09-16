Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo

La construcción de un hotel en el Puerto Deportivo de Getxo, el proyecto estrella de la Autoridad Portuaria para dar servicio a los turistas que ... cada vez más llegan en crucero, podría encallar. O por lo menos en la propuesta actual. Un cuatro estrellas, con capacidad para entre 175 y 190 habitaciones, 8 plantas y 26 metros de altura. La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se muestra contraria a la edificación. Y se lo ha hecho saber al organismo portuario, que ha solicitado amparo a la Abogacía del Estado. De momento, el Puerto de Bilbao ha salido favorecido en la contienda y continúa adelante con la aprobación puntual del plan especial de ordenación del Puerto Deportivo.

El asunto en todo caso terminará en un «período de consultas entre ambas administraciones a fin de llegar a un acuerdo», explican fuentes del Gobierno vasco, que desde abril asume la competencia de la gestión del litoral. El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Ejecutivo autonómico defiende que algo tiene que decir cuando la actuación se hará en un «dominio público marítimo- terrestre». La Autoridad Portuaria difiere al considerar que es una «zona portuaria».

Costas es puntillosa con el proyecto. Solicita que se «justifique que la ordenación propuesta con 26 metros de altura no genera la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, de tal manera que la disposición y altura de las edificaciones propuestas se realice de forma armónica con el entorno, sin limitar el campo visual ni desfigurar la perspectiva del borde litoral».

En un contexto en el que cada vez llegan más cruceros a Getxo, el Puerto de Bilbao considera justificada la construcción de este servicio, que concentrará el «20% de las plazas hoteleras del municipio». «Dará respuesta a las exigencias de las navieras para disponer de una adecuada infraestructura cercana a la terminal y que permita la pernoctación de pasajeros y tripulantes», defiende. El hotel es, además, una de las piezas claves en la modernización del Puerto Deportivo, que tendrá una inversión privada de 21 millones de euros y que acumula nueve meses se retraso.

Sin ubicación

La sociedad que explotará el puerto hasta 2040, Abra Getxo Port S.L. encargó en enero del año pasado un estudio a la consultora PWC. De ese documento nació el proyecto de levantar un hotel con capacidad para entre 175 y 190 habitaciones en un municipio con pocas plazas hoteleras, y así se lo ha hecho saber a la Autoridad Portuaria para que solicite los permisos. Pero para que sea una realidad hay que modificar la ordenación de la zona. Y ahí viene la desavenencia. «Excepcionalmente por razones de interés general debidamente acreditadas» y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de construir un edificio con usos hoteleros en una zona en la que no se admite ningún otro uso que el portuario-deportivo.

La modificación que solicita la Autoridad Portuaria es para los 140.029 metros cuadrados de superficie de la instalación getxotarra. No se detalla el lugar exacto en el que se ejecutará el futuro hotel, aunque en todo caso no podrá ubicarse en los primeros 20 metros a partir del límite marítimo.

Hay más condiciones. La actuación deberá respetar dos elementos protegidos del Puerto Deportivo y que son la estación de salvamento de náufragos y el puerto de Arriluze. Se reducirá de paso el número de plazas de aparcamiento al mínimo imprescindible para reducir la contaminación y se apostará por las recargas de vehículos eléctricos.

Excepto el cuestionamiento de Costas, el proyecto ha contado en principio con el visto bueno del resto de actores implicados. La Diputación está a favor. También el Consorcio de Aguas de Bilbao, el EVE y el propio Ayuntamiento de Getxo. Tampoco el Ministerio de Transportes ha presentado objeciones ni se le requiere medidas correctoras para reducir el ruido.