El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La zona de ocio y hostelera del Puerto Deportivo permanece cerrada a la espera de que se urbanice. Maika Salguero

Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo

La Autoridad Portuaria aspira a seguir adelante con el edificio, de hasta 190 habitaciones, para lo que ha pedido amparo a la Abogacía del Estado

Leire Pérez

Leire Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 01:04

La construcción de un hotel en el Puerto Deportivo de Getxo, el proyecto estrella de la Autoridad Portuaria para dar servicio a los turistas que ... cada vez más llegan en crucero, podría encallar. O por lo menos en la propuesta actual. Un cuatro estrellas, con capacidad para entre 175 y 190 habitaciones, 8 plantas y 26 metros de altura. La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se muestra contraria a la edificación. Y se lo ha hecho saber al organismo portuario, que ha solicitado amparo a la Abogacía del Estado. De momento, el Puerto de Bilbao ha salido favorecido en la contienda y continúa adelante con la aprobación puntual del plan especial de ordenación del Puerto Deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  7. 7 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  8. 8

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  9. 9

    Aburto reconoce que la seguridad es el «gran reto» de Bilbao y «nuestra mayor preocupación»
  10. 10 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo

Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo