El coro femenino de Getxo celebra su 25 aniversario

La agrupación conmemora la efeméride este sábado con un concierto en Muxikebarri

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:08

Comenta

El próximo sábado, el escenario de la Sala Ereaga de Muxikebarri (Algorta) acogerá una cita muy especial para el coro femenino Eskuz Esku Abesbatza. La agrupación, única de este tipo en Getxo, celebrará su 25 aniversario con un concierto conmemorativo titulado 'Con nombre de mujer', un espectáculo que combinará música, danza y proyecciones visuales.

Bajo la dirección de Mariasun Yangüas, fundadora y alma máter del grupo, las más de cuarenta integrantes repasarán algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio. La cita contará además con la participación de otras dos formaciones locales. Las voces blancas infantiles y juveniles Lilura Abesbatza y las graves de Biotz Alai.

El concierto ofrecerá un recorrido por las canciones más representativas de estas dos décadas y media de historia. Tnterpretará piezas de estilos y géneros muy diversos, que incluye música tradicional vasca y bilbainadas, así como arreglos de temas de pop, folk y clásica, entre otros. Además, incluirá coreografías y elementos escénicos que dotarán de modernidad al espectáculo. «Será una velada para disfrutar del canto y celebrar juntos un cuarto de siglo de música, amistad y compromiso», señalan.

La agrupación nació en el año 2000, cuando nueve mujeres soñaban con crear un colectivo femenino estable. A lo largo de este tiempo, el proyecto ha crecido hasta consolidarse como una referencia cultural en Getxo, integrando a participantes de distintas generaciones unidas por la pasión por el canto. Esta gran familia getxotarra se ha complementado con 35 niños y jóvenes que integran Lilura Abesbatza.

La efemeride se enmarca dentro de la Semana Coral de Getxo, que celebrará su edición número 44 desde este jueves hasta el domingo. Este año, el ciclo contará con la participación de agrupaciones procedentes de Alemania, Japón, Letonia y Euskadi. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 19.30 horas, también en Muxikebarri.

