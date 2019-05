Convocan a miles de estudiantes a limpiar la playa de Arrigunaga La cita en el arenal getxotarra será a las 11.00 horas. / A. G. Participan en una 'quedada global' que se desarrollará en los arenales de tres comunidades autonómicas TXEMA IZAGIRRE GETXO. Jueves, 2 mayo 2019, 22:01

Las playas de Getxo son foco de limpiezas simbólicas para acabar con los residuos de los arenales y mentalizar a la población de la enorme cantidad de basuras que se echan a la mar. El último acto de Greenpeace incidió en lo nocivo que son los desechos plásticos, sobre todo. Pero el siguiente gesto simbólico tendrá lugar mañana sábado. La Asociación de Centros de Idiomas de Euskadi, ACIE, ha lanzado ahora la última 'quedada' dirigida a 10.000 escolares de cuatro comunidades autónomas. En la localidad costera, la propuesta es limpiar Arrigunaga por la mañana.

La cita será a las 11.00 horas y estará dirigida, principalmente, a los alumnos de los centros pertenecientes a ACIE. Cuenta con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo, por su objetivo de concienciar a la población, y sobre todo a las nuevas generaciones, de lo importante que es reciclar y echar porquerías al mar.

El proyecto se llama 'The Language of the Sea' ('Los lenguajes de la mar'). Contar con un rostro famoso o ejemplar, en estos casos, es importante para sumar más voluntarios. Así si en la de Greenpeace estuvo el modelo bilbaíno Jon Kortajarena, ahora la cara conocida será la de la reconocida surfista local Garazi Sánchez, que recibió el premio a la mejor deportista local el año pasado y practica un deporte que incide en el respeto medioambiental.

Pero la quedada del sábado es global. Otros centros educativos, entidades, asociaciones y deportistas están invitados a apoyar el evento que se celebrará en las comunidades de Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia. Para las personas que participen en la jornada matinal se ha organizado una charla. La impartirán responsables de la asociación Goazenup. Explicarán el origen de las basuras marinas, su impacto en los ecosistemas marinos y la selección y correcto depósito de los desechos.