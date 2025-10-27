El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El personal atenderá de lunes a viernes en horario de mañana. Osakidetza

El consultorio de Erandio Goikoa refuerza su plantilla tras la ampliación del centro sanitario

Una nueva médica de familia se suma desde este martes al equipo actual

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:21

Una vez finalizadas las obras de ampliación del consultorio de Atención Primaria de Erandio Goikoa, Osakidetza refuerza la atención sanitaria con la incorporación desde este martes de una nueva médica de familia. La profesional se unirá al equipo actual de Atención Primaria formado por una médica y dos enfermeras.

La plantilla estará disponible de lunes a viernes en horario de mañana, aunque dos de ellas –la médica y una enfermera– compaginarán su jornada de trabajo en el ambulatorio de Lezama (Txorierri). De esta manera se busca suplir la falta de personal que obligaba a los vecinos a trasladarse a los centros de salud de otras localidades.

Los trabajos que comenzaron en septiembre han permitido adecuar el espacio a las necesidades actuales. El inmueble dispone ahora de dos nuevas consultas y zonas mejoradas. Desde la Dirección Gerencia de la OSI Uribe destacan que estas actuaciones responden a la evolución demográfica del barrio, que en los últimos años ha registrado un notable crecimiento de población.

