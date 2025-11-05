Comercios de Getxo renuevan sus escaparates con imágenes creativas

«El municipio de Getxo no sigue tendencias, las crea». Bajo ese lema, once establecimientos de la localidad estrenan estos días una imagen renovada de ... la mano de un proyecto impulsado por Getxo Enpresa con el apoyo del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento. La iniciativa busca dar un aire fresco y contemporáneo a los escaparates, conectar con el público joven y, al mismo tiempo, reflejar tradición, igualdad, sostenibilidad e innovación.

Detrás del montaje se encuentra Escaparte Estudio, dirigido por Oiana Barrilaro, que ha apostado por combinar técnicas diferentes —fotografía retocada, ilustración a mano alzada y diseño gráfico— para atraer a todo tipo de público, especialmente a los más jóvenes. Antes de la intervención, un equipo de profesionales llevó a cabo un análisis detallado de cada negocio, valorando el estado actual del espacio y su potencial de mejora.

«Hemos utilizado materiales sostenibles, sobre todo cartón, y las imágenes reflejan la diversidad de las personas, con distintos géneros, tonos de piel y estilos», explica Barrilaro. «También hay guiños al paisaje, al deporte y a la vela, que forman parte de la identidad local», añade.

Cada establecimiento ha recibido un paquete con las piezas necesarias: un fondo de colores, un cubo decorativo que genera profundidad y un vinilo personalizado con imágenes del proyecto. Aunque todos comparten la misma línea estética, cada montaje se ha adaptado a las características particulares. «Queríamos algo dinámico, que impacte y que haga mirar dos veces», resalta.

En esta primera edición participan ferreterías, carnicerías, tiendas especializadas, farmacias y escuelas deportivas, entre otros. En concreto, los seleccionados han sido Colores, Armarios Los Chopos, Basoan Merkatua, Carnicería Juan Mari, Colchonería Algorta, Farmacia Arístegui, Hezetasuna, Lanas Nicole, Marmitako Sailing, Pekes y Snoopy. Todos ellos componen una ruta de escaparates que puede recorrerse a través de un mapa interactivo accesible desde el móvil.

Sara Mata, propietaria de Colores, en Las Arenas, no dudó en sumarse a la propuesta. «El escaparate es lo primero que se ve, el primer impacto según pasas, y esta idea me pareció estupenda. Los diseños representan símbolos de Getxo y ayudan a potenciar el comercio de proximidad. Además, siempre hay que adaptarse a lo nuevo y a lo que marca tendencia», subraya.

Desde la asociación de minoristas destacan que el escaparate «es mucho más que una ventana para mostrar productos, es la carta de presentación del negocio». Por ello, con esta propuesta, además de reforzar la imagen del municipio, se impulsa la economía de proximidad. «Se busca que las calles sigan siendo espacios vivos y atractivos para todas las generaciones».