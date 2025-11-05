El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts
La tienda Colores, que regenta Sara Mata en Las Arenas, luce su escaparate creativo. J. Gil

Comercios de Getxo renuevan sus escaparates con imágenes creativas

Once establecimientos lucen diseños que combinan arte e identidad local para conectar con sus clientes y atraer al público joven

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

«El municipio de Getxo no sigue tendencias, las crea». Bajo ese lema, once establecimientos de la localidad estrenan estos días una imagen renovada de ... la mano de un proyecto impulsado por Getxo Enpresa con el apoyo del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento. La iniciativa busca dar un aire fresco y contemporáneo a los escaparates, conectar con el público joven y, al mismo tiempo, reflejar tradición, igualdad, sostenibilidad e innovación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  6. 6

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi
  10. 10

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Comercios de Getxo renuevan sus escaparates con imágenes creativas

Comercios de Getxo renuevan sus escaparates con imágenes creativas