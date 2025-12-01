El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sesión fotográfica en Bell House, una de las tiendas de decoración de Las Arenas que renueva su imagen digital este año. J. Gil

Los comercios de Getxo se reinventan para competir en el mercado digital

Diez negocios del municipio renuevan su imagen con fotografías profesionales para modernizar su presencia en redes y web

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:14

Los comercios de toda la vida de Getxo, acostumbrados durante décadas a atraer a su clientela desde el mostrador, encuentran ahora en internet un nuevo ... escaparate. La quinta edición del programa 'Mejora tu imagen online. Crea contenido de calidad' ha conseguido este año que otros diez negocios del municipio estrenen una nueva imagen en la web.

