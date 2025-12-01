Los comercios de Getxo se reinventan para competir en el mercado digital

Los comercios de toda la vida de Getxo, acostumbrados durante décadas a atraer a su clientela desde el mostrador, encuentran ahora en internet un nuevo ... escaparate. La quinta edición del programa 'Mejora tu imagen online. Crea contenido de calidad' ha conseguido este año que otros diez negocios del municipio estrenen una nueva imagen en la web.

A través del impulso de Getxo Enpresa, con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, esta iniciativa ha permitido a lo largo de estos años que 40 establecimientos locales modernicen su presencia en las redes.

El trabajo fotográfico corre a cargo de Asier Gómez Studio. Su responsable, Asier Gómez, subraya que «es un tipo de producción al que muchos minoristas no podrían acceder por sí solos, y gracias al proyecto lo logran». Cada sesión comienza con un análisis del estilo. «Estudiamos sus puntos fuertes, cómo diferenciarse de la competencia y cuáles son sus valores más destacables. Todo ese planteamiento lo hacemos de manera conjunta con el comerciante», explica.

El grupo de participantes es muy heterogéneo. Hay tiendas de decoración, floristerías, fruterías o modistas. Lo que implica una preparación de dirección de arte, atrezo, iluminación y objetivos visuales, adaptada a cada tipo de negocio.

Entre los establecimientos de este año se encuentra Bell House, tienda de decoración en la calle Mayor de Las Arenas, con más de cuatro décadas a sus espaldas. La empresa, dirigida durante años por Ana Picó, se encuentra en pleno proceso de relevo generacional hacia su hija Alicia Esteban, y vive además una transformación de su identidad digital. «Las redes sociales son un escaparate más. Somos una tienda local con esencia propia, pero el mundo digital es otra forma de comunicarse y es fundamental», señala Esteban.

La firma, que también está renovando por completo parte de la tienda física, ha recibido el proyecto «en el mejor momento». «Nos ayuda justo en este proceso de cambio, de atraer a gente joven sin perder a quienes nos conocen desde siempre», reconoce Picó.

Bell House inició su andadura en internet hace poco, tras décadas anunciándose en medios impresos. «Queremos una web mucho más creativa, interactiva, con distintas entradas y conceptos, que te invite a quedarte y leer nuestros proyectos. Ser más frescos, juveniles, con colores neutros y líneas redondeadas», explican madre e hija.

Con esta edición, la asociación getxotarra refuerza la profesionalización del comercio del municipio y su capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo. «La combinación de asesoría, fotografía de calidad y acompañamiento busca que los negocios puedan competir en un mercado donde también están las grandes marcas», destacan.