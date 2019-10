Comercio y turismo enfrentan a PNV y EH Bildu en Plentzia Ayuntamiento de Plentzia. / P. U. Las críticas de inacción entre ambos partidos sobre un sector «fundamental» centran el primer pleno del curso ALBA CÁRCAMO PLENTZIA. Martes, 1 octubre 2019, 22:25

Del pleno a las redes sociales. Los reproches entre PNV y EH Bildu en Plentzia por el apoyo al comercio y al turismo arrancaron en la sesión del pasado jueves, y continúan esta semana en internet con críticas cruzadas entre los dos únicos partidos con representación en el Ayuntamiento. No aparecía en el orden del día del primer pleno del curso, pero el debate, abierto por el concejal de Desarrollo Económico, Turismo, Comercio, Empleo y Medio Rural, Iñaki Saenz de la Fuente, se prolongó durante más de media hora, un tiempo con acusaciones de inacción por parte de ambas formaciones.

El edil responsable del área reprochó a sus antecesores al frente del Consistorio que «muchas de las actuaciones que se han puesto en marcha no son de carácter estratégico» para otras instituciones como Gobierno vasco y Diputación, por lo que solo 1.700 euros de los 11.900 destinados a comercio proceden de subvenciones. «Estamos para trabajar y sacar estrategias políticas. Hacer acciones individuales no es estratégico», aseguró antes de insistir en que «es un sector fundamental en un municipio en el que carecemos de industria, que vive de los servicios asociados al turismo y el comercio». Además, acusó de falta de «responsabilidad» al anterior ejecutivo.

El exalcalde, David Crestelo, afeó «que critiques de esa manera tan banal; has tenido el valor de decir que al anterior equipo de gobierno no le ha importado», y subrayó que «una cosa son las directrices que marcan algunas instituciones sobre el comercio, y otra que este ayuntamiento no pueda tener sus propias ideas».

Distribución presupuestaria

Otro de los puntos de fricción fue la distribución del presupuesto. «Habéis gastado casi el 70% del dinero en hacer 310 jarras serigrafiadas para que la hostelería no consuma plástico, pero quedan otras 107 empresas que no están recibiendo ningún tipo de ayuda», censuró el representante del PNV, al que el exregidor detalló que «se han hecho campañas específicas también para otros sectores».

En cuanto al turismo, Saenz de la Fuente lamentó que «de los 35.659 euros» presupuestados, «a 19 de julio quedan 2.900», que en su mayor parte «son para el PIN de Navidad». Asimismo, censuró que «la oficina de turismo lleva año y medio sin salir a concurso», y que «está por debajo del nivel de atención que tiene que tener». Crestelo le recordó que «los pliegos están montados» para su licitación.

Al final del pleno, el tono de los reproches fue subiendo, y Beñat Larrinaga, de EH Bildu, ante las críticas de inacción por parte de Saenz de la Fuente, le espetó que «todavía no he recibido ninguna propuesta tuya sobre tu área». El jeltzale desgranó que «hemos tenido reuniones con la oficina comarcal de comercio y Behargintza, con comercios, con vecinos, y lo mismo en turismo. Además hemos hecho una revisión completa de las actuaciones, y se van a crear una mesa de turismo y una mesa de comercio». «En resumidas cuentas, has revisado lo que se ha hecho y has hecho tres reuniones», zanjó Larrinaga.