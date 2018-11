Comerciantes de Plentzia arropan al alcalde tras denunciarle los Independientes por las terrazas El alcalde. / BORJA AGUDO La Fiscalía investiga al regidor por supuesta inacción en el cobro de la tasa a todos los locales IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA PLENTZIA. Jueves, 15 noviembre 2018, 01:00

El Grupo Independiente denunció a David Crestelo, alcalde de Plentzia, por actuar de manera arbitraria en el cobro de la tasa por utilización del espacio de dominio público. Según esta formación, solo el 50% de los establecimientos de hostelería de la villa se ven obligado por parte del Ayuntamiento a abonar el correspondiente impuesto por ocupación del suelo con terrazas y a su juicio, Crestelo incurre en dejación de funciones, discriminando a varios locales de la villa. La Fiscalía investiga ahora los hechos.

La Asociación de Comerciantes de Plentzia mostró ayer su apoyo al alcalde en un comunicado. Según este colectivo, «a excepción de un par de emplazamientos con mesas y sillas con casuísticas especiales que se están estudiando, el resto de ese 50% de los locales a los que se refiere el Grupo Independiente tienen un banquito, un barril o una mesita con un par de sillas a la entrada de los establecimientos».

Los comerciantes aseguran que ese mobiliario «debería ser regulado por la normativa de ocupación de dominio público 9/2005, norma foral aprobada por el anterior equipo de gobierno en el año 2008, con el Grupo Independiente a la cabeza». Tampoco olvidan que esta ordenanza «no se ha ejecutado en su totalidad en ningún momento».

La agrupación comercial también recuerda que el Grupo Independiente «nos convocó a una reunión apelando al cumplimiento de la normativa», que conlleva pagar tasas por escaparates, toldos, marquesinas, veladores, sombrillas, bancos, entre otro mobiliario urbano, lo que no ven con buenos ojos.

En su opinión, el actual alcalde «no ha hecho sino continuar con la decisión de la anterior alcaldesa del Grupo Independiente Isa Mari Zarauza, de no aplicar la ordenanza para ayudar al pequeño comercio». Según su relato, «ella instó extraoficialmente a varios locales de hostelería a poner una mesa o un banquito en los accesos a los locales. Hasta hace no tanto tiempo fueron sus compañeros de partido los que animaron a los comerciantes a sacar el comercio a la calle». Y es que en un pueblo «con el interés turístico del nuestro, damos vida a las calles que no tendrían el mismo valor sin luz, colorido o ambiente».

Comparecencia

De hecho, recuerdan que seis establecimientos situados en el Casco Histórico «han cerrado sus puestas en lo que va de año». Respecto al actual equipo de gobierno de EH Bildu, aseguraron que «nos ha invitado a colaborar en la toma de decisiones en los temas que nos podían afectar». Además, recordaron que «se ha creado una comisión de comercio donde hemos podido trabajar ideas y problemas de una forma conjunta». Por todo ello, se reafirman en su «más firme rechazo a la denuncia interpuesta contra el alcalde». EH Bildu, por su parte, ha convocado para este domingo una comparecencia «masiva» para arropar a Crestelo a las 18.30 horas en la plaza del Astillero.

La situación de las terrazas hosteleras lleva meses en el epicentro del debate municipal. Desde enero, los Independientes acusan al equipo de gobierno, del que formaron parte hasta principios de 2017, de no exigir el cobro de la tasa fijada -2,37 euros por metro cuadrado ocupado y año- a todos los bares y restaurantes. La Policía Local revisó 38 hosteleros, de los que 18 tienen, a priori, su terraza en suelo público municipal. De ellos 10 no están dados de alta en la tasa correspondiente y, por tanto, no la abonan. Los agentes también visitaron 18 comercios, ninguno de los cuales paga esta tasa.

El alcalde aseguró que fue él mismo el que encargó a los agentes la realización de este análisis como paso previo a poner al día la situación de todos los establecimientos. El informe policial va a servir de punto de partida para empezar a aclarar la situación de cada negocio, y de la titularidad del suelo que ocupa, de cara a renovar «una ordenanza tipo que no está ajustada a las características de Plentzia».