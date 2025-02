Un collage con historia para Las Arenas

Leire Pérez Getxo Lunes, 24 de febrero 2025, 18:35 Comenta Compartir

A la plaza de la Estación de Las Arenas le falta cada vez menos para estar más colorida y disfrutar del resultado final del que será el nuevo mural del barrio. Pero además en 18 x 22 metros habrá un poco de historia, de las casas baratas, de las antiguas escuelas... La obra de Giorgos Gkareth Christou, Liesbeth Montoya Ramallo y Gaëlle Rocher Fernández, 'Auzotarren mosaikoa', va tomando forma. Ya se desvela cómo quedará la parte superior del diseño, un collage analógico, a través del que sus autores proponen un paseo por el barrio getxotarra. «Está el cielo, a falta de los árboles y algunos retoques, es el 20% del diseño», se congratula el chipriota Gkareth para EL CORREO.

Los muralistas llevan un mes empleándose a fondo para dar un buen empuje a la pared. El tiempo les está dando un respiro, porque según reconocen, era su «mayor temor». «Si llueve, aunque sea una gota, no podemos trabajar, el color se puede correr y se estropearía todo lo que hemos hecho hasta ahora», señalan.

Por delante les quedan «dos meses aproximadamente». Dependerá de las condiciones climatológicas. Esta semana igual no pueden subirse al ' andamio'. «Parece que lloverá todos los días, así que poco podremos avanzar», advierte Gkareth. Plasmar su obra en Getxo es una «gran oportunidad y la verdad no lo esperábamos», reconocen.

En la primera fase han realizado lo que llaman el encajado en el que incluyeron la elaboración de una cuadrícula. Dibujaron los seis cuadrados de tres metros cuadrados que rinden homenaje al anterior mural. Han usado un proyector y han fragmentado la imagen central en 99 proyecciones. En la parte superior e inferior de la pared han tirado de mano alzada. «Proyectar es una técnica compleja, pero no nos quedaba otra porque la pared no está lisa, es parte de la dificultad de este trabajo. Se terminó como medianera entre este edificio y otro que no se llegó a construir, esto provoca que al caer el sol se vean las curvas y no se pudiera dibujar con un tiralíneas», resumen. La elección de esta técnica les ha permitido terminar una semana antes de lo previsto.

Gkareth y Montoya se conocieron en Tenerife en la Facultad de Bellas Artes. Y Rocher entró en la ecuación tras una colaboración con Montoya en la Universidad del País Vasco. «Fue ella la que precisamente nos convenció, conocía el lugar, le parecía interesante y muy bonito para plasmar nuestra obra», reconoce el primero de ellos. Tras una primera visita para inspeccionar el edificio, comenzó la fase de creatividad. «Teníamos claro que cualquier imagen debía estar influenciada por el vecindario», comentan.

Montoya propuso a sus compañeros crear un collage. Conscientes de la polémica que rodea al lugar y el enfado que causó la decisión del Ayuntamiento de Getxo de sustituir el anterior mural de la ajedrez tras cuatro décadas, los artistas quisieron hacer un guiño al cineasta José Miguel Ibarretxe. «Era importante incluir una referencia por la polémica, se nos ocurrió hacer una cuadrícula rota en la misma proporción y ha quedado muy bien, nos equilibra mucho la composición», explican los artistas.

Reconocen que tuvieron que competir con artistas de gran nivel. Gkareth ha participado en el diseño del mural de Puerto de los Cristianos y ha pintado varios de los dibujos del aeropuerto de Chipre. «Había mucha competencia, gente conocida y con mucho recorrido», mencionan. Un total de 33 proyectos rivalizaron en la segunda edición del primer concurso de Muralismo 'Miren Larrea'. Cosecharon tanto el apoyo del jurado como de los ciudadanos en el proceso participativo no vinculante que puso en marcha el Consistorio. Hubo una primera edición que quedó desierta al considerar el Ayuntamiento que no había calidad técnica.

