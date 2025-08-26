Un centenar de vecinos de Getxo crea una asociación de apoyo a la sokamuturra

Un centenar de vecinos de Getxo ha creado la asociación Getxon Sokamuturra Zezen Elkartea para apoyar el espectáculo que se celebra desde principios de los ... años 70 durante las fiestas del Puerto Viejo. El grupo subraya que en la pasada edición la participación fue «impresionante» y destaca que esta tradición congrega a «personas de diferentes edades, géneros, ideologías políticas y culturas».

La asociación defiende la sokamuturra argumentando que en Euskadi «existen actualmente unas 1.000 vacas bravas, repartidas en diez ganaderías. Cada animal realiza una media de seis salidas al año de unos 10 minutos cada una, pasando el resto del tiempo en pastos y montañas. Explican que, después de cada salida, «estos animales regresan a su lugar de residencia».

También resaltan la labor del ganadero, que «conoce cómo es cada uno de sus animales, sabe el nivel de experiencia que tienen, y en función de eso decide qué animal llevar a cada plaza. Quieren tanto a sus vacas que dedican los 365 días del año a su cuidado». En 'Getxon Sokamuturra Zezen Elkartea' aseguran que ya están trabajando para sacar adelante nuevas propuestas de cara al próximo año, «en colaboración con distintas entidades y comisiones de fiestas».