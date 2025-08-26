El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ignacio Pérez

Un centenar de vecinos de Getxo crea una asociación de apoyo a la sokamuturra

El colectivo defiende que el evento congrega a «personas de diferentes edades, géneros, ideologías políticas y culturas»

E. C.

Martes, 26 de agosto 2025, 07:31

Un centenar de vecinos de Getxo ha creado la asociación Getxon Sokamuturra Zezen Elkartea para apoyar el espectáculo que se celebra desde principios de los ... años 70 durante las fiestas del Puerto Viejo. El grupo subraya que en la pasada edición la participación fue «impresionante» y destaca que esta tradición congrega a «personas de diferentes edades, géneros, ideologías políticas y culturas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  4. 4

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  5. 5

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  6. 6

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  7. 7 El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  8. 8 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un centenar de vecinos de Getxo crea una asociación de apoyo a la sokamuturra

Un centenar de vecinos de Getxo crea una asociación de apoyo a la sokamuturra