«Aunque ha cambiado mucho, la publicidad forma parte de la cultura popular»

Toni Segarra, ayer en Getxo. Autor de campañas como el 'Be water my friend' o '¿A qué huelen las nubes?' participa en el encuentro 'Serifalaris' que se celebra en Getxo Toni Segarra Publicista TXEMA IZAGIRRE GETXO. Viernes, 20 septiembre 2019, 23:30

'Be water, my friend'. El anuncio que resucitó a Bruce Lee hace más de una década hizo que las ventas del BMW X3 crecieran un 73%. Y detrás de ese éxito estuvo Toni Segarra (Barcelona, 1962), creativo que alumbró otros clásicos de la publicidad en televisión como '¿Te gusta conducir'?, también para la compañía alemana; 'La república independiente de mi casa', para IKEA y '¿A qué huelen las nubes?', para Evax. Ayer, cerró en Getxo la primera de las dos jornadas de Serifalaris, foro sobre diseño gráfico que reúne a 400 profesionales.

- ¿A qué huelen las nubes?

- Ja, ja, ja. Las nubes no huelen a nada.

- Un exitazo de eslogan. De ese y otros vendrá lo de gurú de la publicidad. ¿Asusta serlo?

- Me gusta porque me lo dicen por el trabajo que hago. Y eso supone un reconocimiento que halaga.

- A la edad que calza, sigue en lo más alto de la creatividad.

- Calzo 57 años desde mayo, soy del 62. ¡Un año bueno, coño! Ja, ja, ja... Soy tauro, bastante tauro.

- ¿El hombre noble y tranquilo que marca el signo zodiacal?

- Bueno, tranquilo... Testarudo, terrenal; un hombre al que le gusta comer y esas cosas, diría yo.

- ¿Y de contrastes? Su consultora se llama Alegre Roca.

- Ja, ja, ja... El nombre viene de los apellidos de nuestras madres -la de Segarra y la de su socio, Luis Cuesta-, y creo que es muy dinámico y simpático. Combina bien. La verdad es que ahora estoy muy contento con aquella decisión. Estoy muy a gusto porque tengo más libertad. Estaban pasando muchas cosas ahí afuera y quería probarlas porque estábamos bastante encorsetados para lo que estaba pasando.

- ¿Qué le mueve?

- Diría que la curiosidad. Soy muy curioso y me interesan muchísimas cosas.

- ¿Como dar charlas?

- ¡Hombre, me gustan las charlas ! Y además, en el País Vasco como muy bien y estoy muy bien, muy a gusto.

- ¿Está haciendo marketing de Euskadi?

- Me gusta. Aprovechamos el puente de La Mercé, en Cataluña, para la charla en Getxo y estar cinco días zampando, hasta el miércoles, en que vamos a presentar un documental en el festival de San Sebastián. Pasar una noche en Getxo y el resto en San Sebastián, que me parece la ciudad más bonita de España. Comeré muy bien. La gastronomía es buenísima.

- Lo suyo es convencer, porque ese es objetivo de su trabajo, ¿no?

- Elaboramos una estrategia para convencer, para crear una imagen de marca que convenza al público y al cliente. Aunque ha cambiado mucho, la publicidad forma parte de la cultura popular.

- Pero los móviles, las redes sociales, han cambiado mucho el panorama.

- Ahora hay muchas más tendencias, el mercado está más fragmentado que antes y eso lo hace mucho más atractivo para nosotros los creativos. No me quería perder esas cosas nuevas que surgen.

- Como asesorar políticos.

- Eso debe ser, aunque con la realidad que estamos viviendo no lo parezca a veces. Yo he trabajado en alguna campaña y la verdad es que para ser político hace falta un caparazón especial. Se dicen unas cosas unos a otros... Hay que estar hecho de una pasta especial. Desde luego que yo no valdría para político. Muchas veces no se comprende el trabajo que hacen.

- ¿Influyen las técnicas publicitarias en los mensajes que nos mandan los políticos?

- Deberían influir, pero en publicidad elaboramos estrategias pensadas a largo plazo y los mensajes de los políticos son algo inmediato. Es el mensaje por el mensaje.

- A veces parece que andan un poco despistados.

- Despistados no sé, aunque les parezca a algunos. Mira, hasta en eso el País Vasco es diferente del resto de España. Aparte de la gastronomía maravillosa, la gente es especial, más directa y sensata. Y los políticos vascos son diferentes, porque son los más sensatos.

- Pero el 'seny' (cordura, traducido) es algo muy catalán.

- Sí, es verdad, el 'seny' era muy catalán, pero lo hemos debido perder por algún lado. Y prefiero no hablar de independentismo, ja, ja.