La calle Mayor de Getxo y su entorno cambiará la circulación de forma permanente

Las atracciones de Getxolandia vuelven a Las Arenas, y como cada año obligará a redirigir el tráfico en el entorno donde confluyen las calles Mayor, ... Zalama y Arlamendi. Aunque esta vez los cambios en la red viaria serán permanentes, incluso después del desmonte del parque infantil de Navidad. En el marco de los trabajos que el Ayuntamiento lleva a cabo para mejorar la accesibilidad y preparar la zona para recibir al recinto navideño, también se repavimentará la vía, y se hará el mantenimiento de la red de agua y el drenaje.

La intervención, que se prolongará hasta el 15 de diciembre —cuando comience la instalación del espacio ferial–, supondrá también la reconfiguración de las parcelas de carga y descarga. Las obras permitirán ganar superficie hacia la plaza de La Estación y consolidar de manera definitiva la disposición provisional que cada ejercicio se venía aplicando durante el funcionamiento del PIN. «Era una actuación muy esperada por los vecinos. Sabemos que ha tardado en llegar, pero por fin se hará realidad. Con ella mejoraremos la accesibilidad, la seguridad y la convivencia entre peatones, bicicletas y coches», destaca la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Janire Ocio.

Las modificaciones incluyen el desvío de la calzada y del bidegorri hacia la zona de los soportales de la calle Mayor. En ese punto se retirarán tres chopos por motivos de seguridad, ya que otros dos ejemplares de la zona se cayeron anteriormente debido al deterioro de sus raíces. En su lugar se habilitará un paso peatonal de 3,5 metros de anchura, paralelo al pórtico, junto al que se reservará un carril bici de 2,2 metros y una acera adicional de 4 metros, separada por una franja de 30 centímetros.

La zona destinada a la carga y descarga situada frente al soportal también cambiará de ubicación. Los vehículos pesados pasarán a operar junto a la oficina de Lanbide, mientras que los ligeros lo harán en el lado izquierdo de la calle Arlamendi. De este modo, se mantendrá la atención a las necesidades de comercios, hostelería y reparto de mercancías.

Las brigadas municipales ya han comenzado con el levantamiento del adoquinado y las excavaciones para colocar nuevas válvulas de corte del servicio de agua. Cabe aclarar que durante el montaje de los juegos infantiles no habrá obras, se retomarán en enero.

De esta manera, la renovación de la calle Mayor se completa tras haber sido reformada por tramos en los últimos meses dentro del proyecto municipal de semipeatonalización del centro de Las Arenas para ampliar las zonas peatonales y conectar el bidegorri con otros ejes urbanos.