Urgente Torres niega que haya «nada delictivo» tras los informes de la UCO y demandará a Aldama
Los trabajos previos a la instalación del parque infantil de Navidad han comenzado en la calle Mayor. J. G.

La calle Mayor de Getxo y su entorno cambiará la circulación de forma permanente

La reordenación del tráfico que se hace para acoger el parque infantil de Navidad en Las Arenas será definitiva tras el desmontaje de las atracciones

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:44

Comenta

Las atracciones de Getxolandia vuelven a Las Arenas, y como cada año obligará a redirigir el tráfico en el entorno donde confluyen las calles Mayor, ... Zalama y Arlamendi. Aunque esta vez los cambios en la red viaria serán permanentes, incluso después del desmonte del parque infantil de Navidad. En el marco de los trabajos que el Ayuntamiento lleva a cabo para mejorar la accesibilidad y preparar la zona para recibir al recinto navideño, también se repavimentará la vía, y se hará el mantenimiento de la red de agua y el drenaje.

