La calle Mayor de Las Arenas estrenará jardineras y arbolado para separar la acera y el bidegorri

El Ayuntamiento de Getxo ha replanteado la disposición de las jardineras y árboles previstos en la calle Mayor de Las Arenas, como parte del proyecto ... de reurbanización finalizado en agosto. La decisión se produce en un momento en que vecinos y comerciantes han intensificado sus quejas por «la inseguridad vial de la plataforma única que comparten coches, bicicletas y peatones», y por la que ya han recogido más de 300 firmas.

Según el área de Infraestructuras, Obras y Servicios, se han revisado las ubicaciones de 32 jardineras y 19 árboles lineales, que ocuparán diferentes puntos del tramo entre la plaza Bizkaia Zubia y la intersección con Santa Ana. Actualmente ya han llegado 20 maceteros con un diseño de 27 centímetros de ancho, mientras que los 12 restantes lo harán en los próximos días. Los ciclámenes rojos y blancos se plantarán la próxima semana. Estas piezas servirán de separación entre el carril bici y la acera.

En el caso del arbolado –formado por perales de flor–, este se colocará en diciembre cuando las condiciones climatológicas aseguren su correcta adaptación. «De plantarse antes, hay riesgo de que no sobrevivan», explican desde el área técnica. Estos marcarán un límite con la calzada.

La ejecución de los trabajos han arrancado este miércoles en las zonas pavimentadas –que tendrán que romperse y ser acondicionadas– para ubicar doce ejemplares, mientras que los otros se colocarán donde ahora hay jardineras.