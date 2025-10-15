El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se reubicarán 32 jardineras y 19 árboles lineales entre la plaza Bizkaia Zubia y la intersección con Santa Ana. Ayto. de Getxo

La calle Mayor de Las Arenas estrenará jardineras y arbolado para separar la acera y el bidegorri

El Ayuntamiento reubica los elementos ornamentales ante el creciente malestar de los vecinos tras la reforma del vial

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:25

El Ayuntamiento de Getxo ha replanteado la disposición de las jardineras y árboles previstos en la calle Mayor de Las Arenas, como parte del proyecto ... de reurbanización finalizado en agosto. La decisión se produce en un momento en que vecinos y comerciantes han intensificado sus quejas por «la inseguridad vial de la plataforma única que comparten coches, bicicletas y peatones», y por la que ya han recogido más de 300 firmas.

