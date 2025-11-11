Buscan a un joven desaparecido en Getxo
El hombre fue visto por ultima vez este lunes pasado en Portuglete
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:31
La Ertzaintza ha alertado de la desaparición de un hombre en Getxo desde este pasado lunes 10 de noviembre. Se trata de Gorka C. E., de 36 años, y quien fue visto por última vez en la mañana de esa jornada en Portugalete, donde podría encontrarse, según ha confirmado un portavoz del Departamento vasco de Seguridad.
La Policía autonómica ha difundido un cartel con una fotografía del joven, de quien se desconoce la vestimenta que portaba el día que fue visto por última vez. Según ha podido saber este periódico, el joven vive en Romo con su novia y trabaja en una empresa de Larrabetzu.