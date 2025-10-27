En busca de un nuevo promotor para revivir el Puerto Deportivo de Getxo

Hoy comenzará a materializarse el cambio de rumbo que tomará el Puerto Deportivo de Getxo tras años de abandono y una revitalización encallada que ha ... llevado a la Autoridad Portuaria, propietaria de los terrenos, a alzar la voz. Esta mañana los ocho consejeros de la sociedad pública local que tiene la concesión del puerto: tres por el PNV, dos representantes por Euskadiko Kirol Portuak (también en manos jeltzales), uno por el PP, otro por EH Bildu y un último por el PSE, darán en principio su visto bueno a la marcha de la empresa que ganó el concurso de 21 millones para transformar las instalaciones. La concesionaria, la Unión Temporal de Empresas formada por Abra Moyua y Bycam se irá el 31 de diciembre. Y, a partir de entonces, comenzará a escribirse un nuevo guion.

La Autoridad Portuaria se pondrá al frente de un proyecto que lleva cuatro años paralizado y al que quiere dar un fuerte empujón con la incorporación de un hotel. Es la piedra angular de un plan mucho más ambicioso con el que se busca convertir a Getxo en una base de cruceros que permita a las navieras que los barcos salgan y lleguen como fin de trayecto. Y para agrandar el volumen de negocio es necesario, a su entender, la construcción de un establecimiento hotelero, con una capacidad de 190 habitaciones, en el que los cruceristas puedan hacer noche. Algo a día de hoy imposible de materializar por ser ilegal.

Llegar a este momento todavía es lejano. Faltan varios años por delante. Incluso el Consejo de Ministros tiene que dar el visto bueno al cambio legal, aunque esta mañana se dará el carpetazo definitivo a la regeneración prevista hasta la fecha y comenzará a escribirse un nuevo guion. Cuatro años después de que arrancase la redacción del concurso, el proyecto anunciado a bombo y platillo ha supuesto un auténtico fiasco. El lugar ha quedado desolado, sin prácticamente actividad hostelera y comercial, mientras los trabajadores se han ido al paro, además de sumar quejas de los amarristas. Y al final de todo, la empresa que ganó la licitación ha renunciado al proyecto después de diez meses en los que ha sido incapaz de poner en marcha la obra. Todo ello ha llevado a un cuestionamiento por parte de la corporación municipal– a excepción del PNV– del presidente de la sociedad pública que tiene la concesión portuaria y gestión del puerto getxotarra, Álvaro Cerezo.

Tras meses de bandazos, el Puerto de Bilbao quiere atar bien el que es uno de sus proyectos estrella. La llegada de cruceros es cada vez más exitosa con más 150.000 turistas al año en casi un centenar de buques. Y en el seno del organismo público son conscientes de que los «esfuerzos» que se hacen para atraer barcos deben acompañarse con un «buen servicio» en tierra.

Mientras avanza el procedimiento normativo para cambiar los usos del suelo portuario y que se pueda pernoctar, la Autoridad Portuaria comenzará a diseñar y a buscar socios que le ayuden a llevar a buen puerto la regeneración. Y en esta 'empresa', según fuentes municipales de toda solvencia, el ente público ha contactado con la sociedad de regeneración urbanística Bilbao Ría 2000 para que participe y asesore en la transformación y en el proceso participativo que debe llevar cualquier plan de este tipo. Aunque Getxo no forma parte de Bilbao Ría 2000, es consciente de que nadie mejor que ella le puede ayudar en la misión, tras años curtida en procesos de transformación similares.

Disolución

De esta forma, la Autoridad Portuaria quiere atar bien todos los flecos de un proyecto que ha ido tomando diferentes derivas. Todos los partidos políticos, de nuevo a excepción del PNV, abogan porque llegados a este punto se disuelva la sociedad pública. Incluso lo ven como una «desautorización ante la incapacidad de avanzar». Además, el Ayuntamiento de Getxo en contra de lo que defendía la entidad de la que es accionista mayoritaria ha alegado contra la construcción del hotel para que sea menos alto de lo previsto. Debe gestionar de paso la descontaminación de hasta siete parcelas que todavía tampoco se ha hecho.