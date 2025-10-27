El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La zona hostelera del Puerto Deportivo de Getxo se encuentra en deteriorado estado y con todos los locales, a excepción de uno, cerrados. luis ángel gómez

En busca de un nuevo promotor para revivir el Puerto Deportivo de Getxo

La Autoridad Portuaria aceptará hoy la renuncia de la adjudicataria actual y quiere acelerar un plan que lleva años encallado

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:32

Comenta

Hoy comenzará a materializarse el cambio de rumbo que tomará el Puerto Deportivo de Getxo tras años de abandono y una revitalización encallada que ha ... llevado a la Autoridad Portuaria, propietaria de los terrenos, a alzar la voz. Esta mañana los ocho consejeros de la sociedad pública local que tiene la concesión del puerto: tres por el PNV, dos representantes por Euskadiko Kirol Portuak (también en manos jeltzales), uno por el PP, otro por EH Bildu y un último por el PSE, darán en principio su visto bueno a la marcha de la empresa que ganó el concurso de 21 millones para transformar las instalaciones. La concesionaria, la Unión Temporal de Empresas formada por Abra Moyua y Bycam se irá el 31 de diciembre. Y, a partir de entonces, comenzará a escribirse un nuevo guion.

