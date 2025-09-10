En 'bici' por Getxo para celebrar la Semana de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre Se llevará a cabo una batería de actividades gratuitas, mientras que el domingo 21 se celebrará el 'Día sin coche' con cierres temporales de tráfico

Johana Gil Getxo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:37

«¡Combina y muévete!» es el lema bajo el que se desarrollará, del 16 al 22 de septiembre, la Semana de la Movilidad en Getxo. Un evento que tiene el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar hábitos de desplazamiento más saludables y sostenibles.

Este año, la programación incorpora iniciativas novedosas como 'En bici, sin edad y sin barreras', que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en la plaza del Puente Bizkaia (de 11:00 a 13:00 h). Mediante triciclos adaptados, se ofrecerán paseos a personas mayores, con movilidad reducida o discapacidad. Además de las tradicionales salidas al monte, charlas sobre bidegorris, talleres familiares y una yincana escolar, también se lanzará el 'Desafío de Pasos'. Esta propuesta anima a caminar más por el municipio utilizando la aplicación gratuita #Walk15.

El punto álgido será el domingo 21, con la celebración del 'Día sin coche'. Las calles Mayor de Las Arenas y Telletxe de Algorta se cerrarán al tráfico entre las 11:00 y las 14:00 h, y de 17:00 a 20:00 h, para dar paso a juegos infantiles, circuitos de seguridad vial, camas elásticas, goitiberas, patines, talleres de skate, ajedrez y exhibiciones deportivas. Ese mismo día, de 08:00 a 20:00 h, habrá restricciones de aparcamiento y circulación en las zonas céntricas de ambos barrios. Solo se permitirá la salida de vehículos de garajes, y el acceso de transporte público o turismos con autorización previa.