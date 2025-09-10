En 'bici' por Getxo para celebrar la Semana de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre
Se llevará a cabo una batería de actividades gratuitas, mientras que el domingo 21 se celebrará el 'Día sin coche' con cierres temporales de tráfico
Getxo
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:37
«¡Combina y muévete!» es el lema bajo el que se desarrollará, del 16 al 22 de septiembre, la Semana de la Movilidad en Getxo. Un evento que tiene el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar hábitos de desplazamiento más saludables y sostenibles.
Este año, la programación incorpora iniciativas novedosas como 'En bici, sin edad y sin barreras', que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en la plaza del Puente Bizkaia (de 11:00 a 13:00 h). Mediante triciclos adaptados, se ofrecerán paseos a personas mayores, con movilidad reducida o discapacidad. Además de las tradicionales salidas al monte, charlas sobre bidegorris, talleres familiares y una yincana escolar, también se lanzará el 'Desafío de Pasos'. Esta propuesta anima a caminar más por el municipio utilizando la aplicación gratuita #Walk15.
El punto álgido será el domingo 21, con la celebración del 'Día sin coche'. Las calles Mayor de Las Arenas y Telletxe de Algorta se cerrarán al tráfico entre las 11:00 y las 14:00 h, y de 17:00 a 20:00 h, para dar paso a juegos infantiles, circuitos de seguridad vial, camas elásticas, goitiberas, patines, talleres de skate, ajedrez y exhibiciones deportivas. Ese mismo día, de 08:00 a 20:00 h, habrá restricciones de aparcamiento y circulación en las zonas céntricas de ambos barrios. Solo se permitirá la salida de vehículos de garajes, y el acceso de transporte público o turismos con autorización previa.
