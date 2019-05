Barrika estrenará pleno con mayoría absoluta y sin Ezpeleta y Lago Lekue Fachada del Ayuntamiento de Barrika. / Pedro Urresti El líder de los independientes no se presentó y el todavía edil de Orain no obtuvo los votos necesarios A. C. BARRIKA. Martes, 28 mayo 2019, 22:07

Roberto Muñoz (PNV) tendrá mayor libertad para gobernar en Barrika. El alcalde alcanzó el domingo la mayoría absoluta, algo que se les resistía desde 2003. Cinco concejales en una Corporación de nueve asientos (EH Bildu suma tres e IBarrika uno) le dan oxígeno para gobernar sin la necesidad de llegar a acuerdos. En su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento, el jeltzale, que consiguió 342 votos, liderará además un pleno en el que ya no estarán algunos de los ediles más veteranos.

En ese sentido, Juanjo Ezpeleta, fundador del grupo independiente, no se presentó como cabeza de lista de su formación, con la que tenía representación desde 2011 (en esos comicios obtuvo dos concejalías y en 2015 solo una). El que fuera alcalde del PNV desde 2007 hasta los comicios en los que creó la plataforma independiente apareció en puestos testimoniales y tomó su lugar José Mari Elorriaga, que salió elegido como edil.

Por otro lado, abandonará el Ayuntamiento, y en este caso no por elección, Heri Lago-Lekue. El concejal de Barrika Orain no pudo revalidar la confianza de los votantes y se quedó con 30 votos, 41 menos que hace cuatro años. El todavía concejal entró en el Consistorio en 2007 como portavoz de EA. En 2012, un año después de acceder de nuevo a la Corporación, en esta ocasión dentro de la coalición EH Bildu, fue apartado del partido y permaneció como concejal no adscrito hasta que en 2015 consiguió representación con Orain.