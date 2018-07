Urduliz aparca la OTA La apertura del hospital incrementó la falta de aparcamientos. / P. U. El gobierno local espera que el futuro parking subterráneo junto al hospital solucione el problema de estacionamiento TERRY BASTERRA URDULIZ. Miércoles, 25 julio 2018, 02:00

En 2016 el Ayuntamiento de Urduliz avanzó que analizaría la implantación de la OTA en el municipio. Encargó el estudio correspondiente y estableció los lugares y las tarifas apropiadas para la futura aplicación de una tasa que tendría como objetivo dar solución a los problemas de aparcamiento que iba a generar la apertura del hospital Alfredo Espinosa.

Pero las previsiones no se han cumplido, al menos no en sus peores escenarios. El centro sanitario de referencia en Uribe Kosta se está abriendo por fases y los problemas de estacionamiento en la localidad, aunque existen en el entorno del centro sanitario, no son tales como se temía con la llegada de los 197.000 usuarios que atenderá el hospital cuando esté a pleno rendimiento.

Así lo entienden en el Ayuntamiento y por eso se ha optado por dilatar la implantación de la OTA en el municipio, una tasa cuya aplicación tiende a generar una polémica. Un ejemplo cercano lo tienen en el vecino municipio de Gorliz, donde la tasa ha comenzado a funcionar este verano por primera vez y han sido varias las manifestaciones organizadas por vecinos y comerciantes para mostrar su rechazo contra esta medida.

En Urduliz no tienen prisa por aplicarla. Ninguna. De hecho fuentes municipales aseguran que «no se va a poner en marcha a corto plazo». Es más, no entrará en servicio hasta que se considere necesaria para dar una solución a los problemas de aparcamiento que pueda registrar el pueblo. Por el momento la OTA queda aparcada. Antes se van a adoptar otra serie de alternativas. La primera es la construcción de un parking subterráneo junto al hospital con capacidad para 278 plazas y cuyas obras se han adjudicado por 5, 4 millones. Estos trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 20 meses y se prevé que den inicio en cuestión de semanas.

Además, con cargo a los presupuestos de este 2018, el Ayuntamiento destinará 284.366 euros a ampliar las plazas existentes en Krutzejada y otros 20.255 a elaborar un proyecto para crear un estacionamiento en la calle Gipuzkoa.

El Ayuntamiento es consciente de que el aparcamiento es el principal problema para los vecinos de Urduliz. Así se refleja en una encuesta realizada a 400 residentes. Lo atestiguan un 21% de los consultados. Fuentes municipales confían en que el futuro parking del hospital alivie esta situación. En caso de que no sea así, el Ayuntamiento ya tiene realizado el estudio de implantación de la OTA, por lo que su aplicación sería más rápida