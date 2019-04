El Ayuntamiento de Leioa impide con una nueva ordenanza el sacrificio de animales Canes disfrutan de una de las zonas de esparcimiento de Leioa. / Ayto. Leioa La normativa actualiza otra de 2006 y pretende promover «una tenencia responsable» y la «protección» de las mascotas ALBA CÁRCAMO LEIOA. Lunes, 29 abril 2019, 21:59

Sacrificio cero, cursos de educación de perros potencialmente peligrosos, sanciones por maltrato animal, identificación genética de los canes... La ordenanza de tenencia y protección de animales de Leioa se pone al día. El Ayuntamiento dio luz verde ayer a la novedosa normativa, que sustituye a un texto de 2006 que pedía a gritos una «actualización». El concejal de Acción Social, Sanidad y Consumo, Juan Carlos Martínez, subraya que en esta década larga «el concepto y tratamiento» de los animales «ha cambiado». Y también la gestión que las administraciones hacen de ellos.

Por ello, iniciaron un proceso para diseñar un documento que recoja el sentir de los nuevos tiempos y que llegó a la sesión de ayer con «el 90%» de las enmiendas pactadas con los grupos de la oposición. Con un lenguaje «más moderno» y respetuoso, está dirigida a «promover la tenencia responsable y la protección de los animales domésticos, evitando las situaciones de crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o angustias, abandono, ausencia de auxilio, omisión y dejadez de atención».

También impide «sacrificarlos, tanto en el ámbito público como privado, salvo en los casos de extrema necesidad y fuerza mayor». Esto, en la práctica, supone que el Consistorio mantendrá a los abandonados hasta que sean adoptados. «Solo se podrá sacrificar por motivos sanitarios o de seguridad», precisa Martínez, satisfecho con un texto en el que los diferentes grupos políticos comenzaron a trabajar ya el pasado año.

De acuerdo al documento, el Ayuntamiento fomentará «la esterilización de los animales de compañía» para evitar «la superpoblación». De esta manera, en el caso de los perros que se den en adopción, ya estarán sometidos a una intervención para evitar que tengan descendencia.

Colonias felinas

La ordenanza sienta las bases además para poner en marcha «la identificación genética» de los perros, que será «objeto de desarrollo en una normativa posterior». Los propietarios deberán presentar una muestra de sangre o rastros biológicos de la mascota, lo que permitirá controlar quiénes recogen las heces de sus canes, pero también si hay alguna «enfermedad infecciosa». Asimismo, se podrá «crear un registro de animales». Y la Administración local organizará «cursos de formación y adiestramiento» para que los propietarios de perros potencialmente peligrosos adquieran «habilidades» que les permitan «educar» al can.

La normativa pretende a la vez dar cabida a actividades que ya se desarrollan en la localidad. Por ejemplo, regula las zonas de esparcimiento caninas, puestas en marcha hace cinco años, y las colonias felinas, que solo pueden ser atendidas por un grupo de personas que tienen autorización municipal.

Lo que no entra en la ordenanza son las 'idi probak', las pruebas de arrastre con bueyes. «Al tratarse de una actividad sujeta a normativa de la Diputación, entendimos que no debíamos regularla, igual que no hacemos con la caza o los toros», precisó. La ausencia de ese punto es precisamente lo que echó para atrás a Esnatu Leioa, que reclamaba la inclusión de un epígrafe específico al considerar que se trata de «maltrato animal».