El Ayuntamiento de Gorliz señalizará el espigón de Astondo para evitar los saltos El accidente de un joven que cayó encima de un buceador ha trasladadoel debate al Consistorio, que pondrá «todos los medios a su alcance» OLATZ HERNÁNDEZ Viernes, 17 agosto 2018, 09:17

Cuando el calor aprieta, el espigón de Astondo, en Gorliz, se convierte en una especie de trampolín desde el que los chavales saltan para zambullirse en el agua. A veces con terribles consecuencias. Hace dos semanas un joven se tiró desde lo alto y cayó sobre un buceador que se encontraba justo debajo practicando pesca submarina. «Sacaron al chico inconsciente y con un golpe tremendo. Y no es el único incidente de este tipo en la zona», alerta un ciudadano. El Ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto y señalizar el espigón con alertas de que, quien salte, lo hará bajo su propia responsabilidad.

Además de los peligros que conlleva la caída en sí, la marea baja deja al descubierto un gran tubo de hormigón en el lecho marino. Antiguamente se usaba para suministrar agua del mar a la piscina del hospital de Gorliz, pero en el caso de los saltadores puede ser una trampa mortal: «Hace poco otro chico saltó y se partió la cabeza con el tubo», denuncia la misma persona.

Aclarar la responsabilidad

Las zambullidas desde lo alto del espigón de Astondo se han convertido en algo habitual, como las del Puerto Viejo de Getxo. Pese al riesgo que suponen para los propios saltadores y otros usuarios, no se sanciona con multa. Además, al no contar con señales, en caso de accidente no está muy claro quién debería responder como responsable subsidiario.

La escalada de casos ha hecho que este debate se trasladara ayer al Ayuntamiento de Gorliz, donde se decidió «poner todos los medios posibles» para evitar que la gente siga saltando. No será fácil, ya que en la bahía confluyen diferentes administraciones: el Consistorio, la Diputación, el Puerto de Bilbao y Costas. Esta zona en concreto pertenece a Costas y, antes de intervenir, el gobierno municipal deberá pedirle permiso, algo que se podría alargar hasta después del verano. Colocar unas señales podría servir como elemento disuasorio, ya que los saltadores se lanzarían al agua por su cuenta y riesgo.