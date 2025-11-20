Arrancan las obras de urbanización en tres calles del barrio de Neguri Durante dos meses y medio se cortará al tráfico la calle Andrés Isasi a la altura del cruce con Tomás Urquijo y se ocuparán cuatro de las trece plazas de aparcamiento existentes

Las obras de urbanización también se llevarán a cabo en la calles Juan Barroeta, en Getxo

Johana Gil Getxo Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

Comienzan hoy las obras de urbanización de las calles Bilbao, Andrés Isasi y Juan Barroeta, en Neguri, con un plazo de ejecución de dos meses y medio, y un presupuesto de 545.000 euros. Los trabajos arrancarán con la retirada y posterior trasplantado de los árboles de la zona, para continuar después con el proyecto en sí.

Durante este periodo, se cortará al tráfico la calle Andrés Isasi a la altura del cruce con Tomás Urquijo y se ocuparán cuatro de las trece plazas de aparcamiento existentes. Mientras duren los trabajos se llevarán a cabo cortes puntuales de tráfico, que estarán señalizados y regulados por la Policía Local.

Las personas residentes en Tomás Urquijo tendrán entrada y salida de los garajes y viviendas por dicha calle y por Mendigane, que tendrá doble sentido. Para ello, se quitarán los bolardos existentes que separan la acera de la calzada, al ser plataforma única, y se aumentará la anchura de la vía para que se pueda circular en doble sentido.

Temas

Calles

Tráfico

Neguri

Getxo

Aparcamiento