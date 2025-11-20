El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las obras de urbanización también se llevarán a cabo en la calles Juan Barroeta, en Getxo E. C.

Arrancan las obras de urbanización en tres calles del barrio de Neguri

Durante dos meses y medio se cortará al tráfico la calle Andrés Isasi a la altura del cruce con Tomás Urquijo y se ocuparán cuatro de las trece plazas de aparcamiento existentes

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Comienzan hoy las obras de urbanización de las calles Bilbao, Andrés Isasi y Juan Barroeta, en Neguri, con un plazo de ejecución de dos meses y medio, y un presupuesto de 545.000 euros. Los trabajos arrancarán con la retirada y posterior trasplantado de los árboles de la zona, para continuar después con el proyecto en sí.

Durante este periodo, se cortará al tráfico la calle Andrés Isasi a la altura del cruce con Tomás Urquijo y se ocuparán cuatro de las trece plazas de aparcamiento existentes. Mientras duren los trabajos se llevarán a cabo cortes puntuales de tráfico, que estarán señalizados y regulados por la Policía Local.

Las personas residentes en Tomás Urquijo tendrán entrada y salida de los garajes y viviendas por dicha calle y por Mendigane, que tendrá doble sentido. Para ello, se quitarán los bolardos existentes que separan la acera de la calzada, al ser plataforma única, y se aumentará la anchura de la vía para que se pueda circular en doble sentido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  8. 8 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arrancan las obras de urbanización en tres calles del barrio de Neguri

Arrancan las obras de urbanización en tres calles del barrio de Neguri