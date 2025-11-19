El arquitecto de Getxo apunta que Urbanismo le apartó del control al palacete

Leire Pérez Getxo Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

El arquitecto del Ayuntamiento de Getxo que inicialmente se encargó del expediente del palacete protegido asegura que hubo «un cambio de criterio» en la forma de trabajar del departamento de Urbanismo que provocó su retirada del control de la licencia del edificio, que después, ya bajo la supervisión de otro profesional, fue derribado por la promotora sin ninguna autorización para ello. Esta afirmación recogida en un informe, al que ha tenido acceso ELCORREO, es uno de los indicios a los que la Ertzaintza da valor para mantener abierta la investigación. Una vez «constatado» que se cometió un «delito contra el patrimonio», por el que en enero testificarán cuatro personas en calidad de investigados en el Juzgado número 2 de Instrucción de Getxo, los agentes centran las diligencias si hubo «funcionarios o políticos» en el Ayuntamiento bajo cuyo mando se cometió un presunto delito de prevaricación en este caso.

El trabajador municipal, experto en conservación del patrimonio, recuerda en el escrito que estuvo al frente de un «expediente anterior» por esta misma promoción. Una empresa solicitaba licencia para rehabilitar el edificio y construir 12 pisos de lujo. La promotora renunció por no ser «viable económicamente», pero apenas un mes después una gestora de cooperativas recuperó el proyecto, presentó «la misma documentación» y «contestó a las alegaciones (formuladas) a la anterior empresa», lo que lleva a la policía a considerar que hubo «contactos previos entre trabajadores municipales y la gestora». El arquitecto cree que lo «más sencillo» en un caso así hubiera sido solicitar «un cambio de titularidad», para que los nuevos promotores se hubieran beneficiado de los trámites ya realizados. Sin embargo, se finiquitó y se comenzó un nuevo expediente. Y ante la nueva solicitud, Urbanismo optó por dar «más importancia» a que se iba a construir un edificio nuevo que a preservar el protegido. Eso provocó que el experto en patrimonio fuera apartado y la arquitecta de planeamiento se hiciera cargo de la licencia. Según el atestado policial, «no exigió» a la empresa «cuidados» sobre el edificio protegido. En su escrito, el técnico da a entender que de haberse mantenido el mismo expediente no podría haber sido apartado porque ello hubiera sido «cambio extraño».

Por escrito

En un documento de 21 páginas argumenta que es el «único profesional municipal con titulación en el campo de la intervención en el patrimonio» con un Doctorado y un máster que le ha llevado a encargarse de las «rehabilitaciones integrales y parciales» en Getxo. Este cometido está «establecida por escrito y ha sido ratificada en sucesivas ocasiones por las diferentes concejalías», anota en el informe. Como ejemplo apunta que cuando «mi compañera no estaba no se contempló esa polivalencia para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y fue al pleno sin que ningún arquitecto lo informase». Crítica que ha habido varios arquitectos al frente de este asunto, lo que impide «una visión global que es la única forma en la que se evita que un expediente pueda ser manipulado».