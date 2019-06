Arqueólogos sacan a la luz los secretos del Cinturón de Hierro de Urduliz Entre ellos, una navaja, restos de plásticos de explosivos y tres troneras de ametralladora que no se habían encontrado hasta ahora IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA URDULIZ. Viernes, 28 junio 2019, 22:58

Los secretos escondidos durante décadas entre los restos del Cinturón de Hierro en la zona de las Peñas de Santamarina de Urduliz, han salido a la luz gracias al arduo seguimiento arqueológico realizado por miembros de Edestiaurre Arkeologia Elkartea, promovido por el Instituto para la memoria GOGORA del Gobierno vasco. Los restos fueron ayer objeto de una conferencia a cargo del arqueólogo y presidente de la asociación Iñaki Líbano, impartida en la Casa de Cultura de Urduliz que también alberga una exposición con fotografías de los objetos hallados y un vídeo grabado con un dron.

Líbano reconoce que no han «encontra mucho debido a que la batalla no llego hasta esta localidad». «Son pocos pero muy significativos», valora. Entre ellos una navaja 'Pelona' -usada supuestamente pelas alimentos y comer- que «se entregaba a los soldados de ambos bandos». Fabricada en Albacete solo se distinguía por el símbolo presente en su filo, «en el caso de los republicanos era una estrella, y en el de los fascistas era el yugo y las flechas», aunque aún no se ha podido identificar aún el distintivo.

Otros hallazgos son restos de plásticos de los explosivos usados en 1950 para dinamitar las estructuras para rescatar el hierro «muy cotizado en aquella época», así como dos botellas, una de cerveza y otra de agua, que «formaban parte del rancho de los combatientes». También se han encontrado tres troneras de ametralladoras denominadas URDT-25, «conectadas por un vestíbulo que también disponía de un polvorín y el departamento de fusileros. No hemos encontrado otra igual en el resto de los vestigios del Cinturón de Hierro». Además se han descubierto grabados que «dan una perspectiva cercana de las inquietudes de aquella gente que con un cierto entretenimiento realizaron grabados de escritura, fechas y sentimientos patrióticos o políticos», concluye Líbano.

Los restos han sido visitados por vándalos. «Unos grafiteros han realizado diversas pintadas en algunas zonas de las antiguas instalaciones bélicas y ha estado la Policía Científica de la Ertzaintza y les tiene identificados», desvela Líbano. Si bien «no han ocasionado daños estructurales importantes», el borrado de los dibujos «supondrá un coste económico que deberán asumir los autores».