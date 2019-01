El PNV aprueba comprar 60 plazas para crear un parking rotatorio en Astrabudua Imagen de las obras del aparcamiento tomada hace un mes. / I. S. L. El grupo municipal que ostenta la Alcaldía cifra en cerca de un millón de euros el coste que tendrá la operación para el Consistorio de Erandio I. SÁNCHEZ DE LUNA ERANDIO. Miércoles, 30 enero 2019, 01:00

El PNV que ostenta la Alcaldía de Erandio, habilitará un parking rotatorio en la tercera y última planta del aparcamiento subterráneo de titularidad privada junto al ambulatorio de Astrabudua. Para ello adquirirá entre 60 y 70 plazas para «mejorar la problemática de falta de estacionamiento en este barrio», destacaron fuentes municipales.

Este tipo de soluciones a la falta de estacionamientos ya se utilizan en otras localidades vascas, como el parking situado bajo el parque de Las Olas en Santurtzi o el de Arrasate, con precios más baratos o intervenidos. Desde el grupo municipal defienden que «contribuirá a mejorar la actividad del pequeño comercio porque se permitiría aparcar de forma gratuita por un tiempo determinado», favoreciendo que clientes potenciales se acerquen a Astrabudua en coche.

También será utilizado por los usuarios «del centro de salud o entre el profesorado de los centros colindantes». Además, los días de intensa actividad en el campo de fútbol con partidos, entrenamientos, padres que vienen a recoger a los niños, «supondrá un alivio», a la hora de encontrar donde dejar el vehículo.

La previsión que maneja la formación jeltzale es que el coste de la operación no supere el millón de euros, dado que las parcelas tienen un precio de venta de 14.000 euros por unidad. «Ahora nos tenemos que dirigir a la empresa para presentarles nuestra propuesta y que nos digan el importe definitivo», detalló el concejal de Urbanismo, Egoitz Bilbao. El Ayuntamiento tiene encargado un informe jurídico y económico que determinará cuáles son las mejores fórmulas de pago. No todas ellas tienen la obligación de contar con la aprobación del pleno -el PNV ya no tiene mayoría en este tema tras desmarcarse sus socios de gobierno del PSE de la compra de las plazas del parking- y la iniciativa podría salir adelante con un decreto del Alcaldía.

Las obras de este aparcamiento subterráneo, con capacidad para más de 350 vehículos y presupuestas en 3,5 millones de euros, arrancaron el pasado mes de enero y continúan a buen ritmo. Se espera que esté operativo en abril.

El Ayuntamiento tiene además otras iniciativas en marcha para ampliar las áreas de estacionamiento en Astrabudua. Con la reforma de la zona de Alkone se generarán 60 plazas y otras 25 más se prevén junto a la promoción urbanística de Kosler. A ellas hay que sumar otros 20 estacionamientos en superficie que se generarán cuando acaben las obras de este parking privado.