El antiguo hotel junto a Aixerrota se convertirá en siete viviendas de lujo

La parcela del antiguo hotel Maitena, ubicado en la Avenida del Ángel de Getxo, será el emplazamiento de nuevos pisos de lujo en el municipio. ... La construcción gestionada por el estudio getxotarra i3 Arquitectos ampliará la oferta residencial en la zona cerca de Aixerrota. Se tiene previsto que la promoción incluya siete viviendas –todas libres– de dos y tres habitaciones con terrazas y jardines. El futuro edificio estará cerca de los acantilados de La Galea y la playa de Arrigunaga, además de a pocos metros de la parada de metro de Bidezabal.

El Maitena era un chalé que inicialmente fue una guardería y luego se convirtió en un pequeño hotel de siete habitaciones con un bar en la planta baja y una terraza exterior, que tuvo mucho éxito en su día. El antiguo establecimiento de una estrella, que tuvo buena acogida y un nutrido número de clientes, bajó la persiana en 2016. Los propietarios decidieron cerrar las instalaciones con el proyecto inmobiliario –en ese momento, de ocho pisos– ya en mente, pero no se llevó a cabo.

Sus dueños aseguraban que el Consistorio le había negado la autorización, sin embargo portavoces municipales afirman que hasta ahora no se había solicitado la licencia, un requisito obligatorio. «Durante muchos años no se concedió el permiso simplemente porque no se había pedido hasta la semana pasada», explican desde el Ejecutivo local. Con ese documento listo, se tiene previsto que comiencen las obras aproximadamente en noviembre, según indican los arquitectos encargados,

El Gobierno getxotarra aclara que el terreno cuenta desde hace años con uso residencial, por lo que se puede levantar la nueva infraestructura, salvo que está pendiente de subsanar algunos aspectos documentales para su tramitación. También explica que al no tratarse de una actuación integrada, en este caso no se exige incluir vivienda protegida en la promoción.

Cabe recordar que desde que el proyecto se aparcó, el solar entró en un estado de dejadez. A principios del año pasado cuando aún quedaban restos de las instalaciones –la estructura de la terraza– hubo algunos intentos de ocupación, tras eso las puertas y las ventanas fueron tapiadas con ladrillos para evitar la entrada de intrusos. De hecho, la Ertzaintza tuvo que acudir en varias ocasiones, una de ellas porque tres jóvenes extranjeros habían penetrado en el recinto con mochilas y sacos de dormir.

Los vecinos acusaban que los accesos se encontraban invadidos por la maleza, que había crecido de manera descontrolada por falta de mantenimiento, lo que motivaba la presencia de roedores y posibles «invasiones». Ante la acumulación de quejas, el Consistorio obligó a los dueños a adecentar el solar, ya que se ubica en una zona muy transitada por la afluencia de visitantes y residentes en el camino de la Galea.