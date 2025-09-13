Amarristas denuncian robos en barcos en el puerto deportivo de Getxo La Ertzaintza confirma una denuncia e investigación, mientras Abra Getxo Port insiste en que ha mejorado la «seguridad con cámaras»

Leire Pérez Getxo Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

Los barcos del puerto deportivo de Getxo se han convertido en objetivo de los amigos de lo ajeno. La Ertzaintza investiga una denuncia presentada la semana pasada y mantiene abiertas las pesquisas para aclarar lo sucedido. No es el único robo, en todo caso, que se ha registrado en los últimos días. Usuarios de los pantalanes confirman que ha habido «varios más, nos lo han asegurado los propios vigilantes de seguridad». «Las mismas personas que roban mochilas y otros enseres en las playas, se pasan por aquí y entran en las embarcaciones», explica un vecino. «A un conocido le han reventado la puerta y han accedido al interior, se han llevado lo que han pillado», insiste la misma persona.

Los «carretes, cañas y objetos similares los venden. Cuando el botín no merece la pena lo tiran en el entorno de Punta Begoña», aseguran los propietarios de los navíos. Hace quince días también desaparecieron las «amarras» con las que estaba fondeada otra nave.

Desde Abra Getxo Port desconocen la existencia de robos y denuncias en la comisaría de la Ertzaintza. La empresa afirma que se ha mejorado «mucho». Insisten en que desde la gestora del puerto deportivo se ha trabajado en los últimos meses para «mejorar la seguridad». «Hemos colocado cámaras», recuerdan desde la entidad.

Los amarristas denuncian que «no hay seguridad, el lugar está desangelado». Encuadran los hurtos en el «estado de abandono» que sufre el puerto. Todavía no hay señales de cuándo comenzarán las obras de mejora y modernización de las instalaciones para las que hay prevista una inversión de 21 millones de euros. A comienzos de año se adjudicó la gestión y explotación del recinto náutico a la futura UTE concesionaria que será la encargada de la 'reforma'.

La plataforma Getxo Kirol Portua (GKP) precisamente creada ante el descontento con el proceso insta al «desbloqueo» de un proyecto embarrancado. «Ninguna de las nueve de las diez actuaciones previstas para este año han dado comienzo», denuncian. En enero estaba previsto que diera comienzo las obras, en julio las máquinas debían dirigirse a la zona del paseo marítimo. «Queremos saber los motivos y razones de la falta de cumplimiento por la adjudicataria», preguntan.

Temas

Atracos

Robos

Getxo